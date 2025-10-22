Terrifiée par un cafard, elle fabrique un lance-flammes, met le feu à son immeuble et provoque la mort d'une voisine

En souhaitant se débarrasser d’un cafard à l’aide d’un lance-flammes improvisé, une Sud-Coréenne a provoqué un incendie dans son immeuble, ce qui a tué sa voisine.

Les faits se sont produits ce lundi 20 octobre à Osan, dans la province du Gyeonggi, en Corée du Sud.

Une femme d’une vingtaine d’années a provoqué un incendie dans son immeuble en voulant brûler un cafard.

Peu avant l’incident, la jeune femme avait confectionné un lance-flammes artisanal après avoir vu un tuto sur YouTube. Une technique - très populaire sur les réseaux sociaux - qu’elle avait déjà utilisée dans le passé.

Crédit Photo : iStock

Cette fois-ci, la chasse aux insectes a pris une tournure dramatique, rapporte la BBC. Que s’est-il passé ? L’occupante des lieux a utilisé un briquet et un spray inflammable pour se débarrasser du nuisible.

Résultat : les objets de son appartement ont commencé à prendre feu. Les flammes se sont ensuite répandues dans tout le bâtiment abritant des logements et des commerces.

Une voisine meurt en tentant de fuir l’incendie

Si la majorité des habitants a pu échapper au sinistre, un couple et son bébé de deux mois se sont retrouvés piégés au cinquième étage. Selon nos confrères britanniques, les parents ont tendu le nourrisson à un voisin en sécurité.

Alors qu’une épaisse couche de fumée avait envahi la cage d’escalier, les époux ont tenté d’évacuer en passant par les balcons de l’immeuble. L’homme est parvenu à s’en sortir, tandis que sa compagne a chuté dans le vide.

La victime, une ressortissante chinoise âgée d’une trentaine d’années, a été transportée à l’hôpital, où elle est décédée quelques heures plus tard.

Comme le précise la BBC, huit autres résidents ont été pris en charge après avoir inhalé de la fumée.

De son côté, l’auteure de l’incendie va être poursuivie pour « homicide involontaire » après qu’un mandat d’arrêt a été émis contre elle, a indiqué une source policière.