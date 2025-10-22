Terrifiée par un cafard, elle fabrique un lance-flammes, met le feu à son immeuble et provoque la mort d'une voisine

Par |

Capture d'écran montrant l'incendie

En souhaitant se débarrasser d’un cafard à l’aide d’un lance-flammes improvisé, une Sud-Coréenne a provoqué un incendie dans son immeuble, ce qui a tué sa voisine.

Les faits se sont produits ce lundi 20 octobre à Osan, dans la province du Gyeonggi, en Corée du Sud.

Une femme d’une vingtaine d’années a provoqué un incendie dans son immeuble en voulant brûler un cafard.

Peu avant l’incident, la jeune femme avait confectionné un lance-flammes artisanal après avoir vu un tuto sur YouTube. Une technique - très populaire sur les réseaux sociaux - qu’elle avait déjà utilisée dans le passé.

Gros plan sur un cafardCrédit Photo : iStock

Cette fois-ci, la chasse aux insectes a pris une tournure dramatique, rapporte la BBC. Que s’est-il passé ? L’occupante des lieux a utilisé un briquet et un spray inflammable pour se débarrasser du nuisible.

Résultat : les objets de son appartement ont commencé à prendre feu. Les flammes se sont ensuite répandues dans tout le bâtiment abritant des logements et des commerces.

Une voisine meurt en tentant de fuir l’incendie

Si la majorité des habitants a pu échapper au sinistre, un couple et son bébé de deux mois se sont retrouvés piégés au cinquième étage. Selon nos confrères britanniques, les parents ont tendu le nourrisson à un voisin en sécurité.

Alors qu’une épaisse couche de fumée avait envahi la cage d’escalier, les époux ont tenté d’évacuer en passant par les balcons de l’immeuble. L’homme est parvenu à s’en sortir, tandis que sa compagne a chuté dans le vide.

La victime, une ressortissante chinoise âgée d’une trentaine d’années, a été transportée à l’hôpital, où elle est décédée quelques heures plus tard.

Comme le précise la BBC, huit autres résidents ont été pris en charge après avoir inhalé de la fumée.

De son côté, l’auteure de l’incendie va être poursuivie pour « homicide involontaire » après qu’un mandat d’arrêt a été émis contre elle, a indiqué une source policière.

Source : BBC
Suivez nous sur Google News
Incendie

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Depuis 1 an et demi, je m’efforce de produire des articles de qualité tout en gardant ma touche d’humour. Mon domaine de prédilection ? Les histoires d’animaux qui se terminent en happy end. Je suis d’ailleurs incollable sur les races des chiens. Les sujets de société me passionnent et me permettent de perfectionner ma plume. J’affectionne aussi la rubrique « entertainment » car elle m’offre une parenthèse pailletée.

À lire aussi
Edwin Castro / Les maisons brûlées
Il gagne 2 millions de dollars à la loterie et utilise son argent pour reconstruire les maison des victimes de l'incendie de Los Angeles
Chat qui fixe la porte d'entrée / incendie
« On a juste laissé les chats dans la maison » : elle abandonne ses animaux chez elle en plein incendie, les internautes sont furieux
Mahreen Chowdhury / Débris l'incendie
« Ces enfants, ce sont aussi les miens » : une enseignante meurt en sauvant une vingtaine d’élèves d’un incendie
Palmier en feu et couple ayant arrêté un pyromane
En pleine randonnée, ils surprennent un pyromane en train de déclencher un feu et évitent un incendie ravageur
Un incendie entre Marseille et les Pennes-Mirabeau
Son contrôle technique n’était pas à jour : que risque l’automobiliste responsable de l’incendie à Marseille ?