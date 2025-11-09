Appelé pour une fusillade, un policier s'achète une pizza à la place et intervient trop tard

Aux États-Unis, un policier passera bientôt devant le tribunal. Poursuivi pour faute professionnelle, il est accusé d’avoir manqué à son devoir après avoir ignoré un appel urgent pour manger une pizza à la place.

La faim peut-elle justifier un manquement à son devoir ? Telle est la question soulevée par le comportement de Kevin Bollaro, un policier du New Jersey (États-Unis).

Cet Américain devra bientôt faire face à la justice. Il est accusé d’avoir commis une faute professionnelle cet été.

Que s’est-il passé ? Les faits remontent à la soirée du 1er août dernier dans la ville de Pittstown.

En service, Kevin Bollaro a été appelé pour intervenir sur le lieu de la fusillade, mais tout ne s’est pas passé comme prévu.

Et pour cause : le lieutenant s’est « volontairement abstenu d’exercer ses fonctions de policier », indique le parquet local à l’agence de presse AP.

Il s’achète une pizza au lieu d’intervenir

Alors qu’il était censé intervenir le plus rapidement possible, l’agent de police a préféré dîner à la place.

Selon les procureurs en charge de l’affaire, l’homme a retiré de l’argent à un distributeur. Une fois cette étape terminée, il s’est offert une pizza au restaurant. Un établissement dans lequel il se serait attardé pendant une heure.

En parallèle, l’agent a donné une autre version à ses chefs. Il a prétendu être en patrouille dans la zone. Un mensonge mis en lumière par les caméras de surveillance et les données GPS.

Elles ont révélé que « Kevin Bollaro a passé environ cinq heures consécutives (…) au cimetière de Locust Grove, au cours desquelles aucune activité des forces de l'ordre n'a été enregistrée », détaillent les magistrats.

Un double meurtre

La fusillade a pris une tournure dramatique puisque deux personnes ont été tuées par balle. Il s’agit de Lauren Semanchik, 29 ans, et son compagnon Tyler Webb, 33 ans.

Le couple a été assassiné par l’ex-époux de la trentenaire, un lieutenant de police qui a mis fin ses jours après le drame. Les corps ont été retrouvés dans une maison située quelques mètres des lieux où avaient été signalés les coups de feu.

Pour les procureurs, Kevin Bollaro n’a pas réagi « rapidement » et « correctement ». Dans les colonnes du New York Post, son avocat estime que son client n’aurait pas pu changer la tournure des événements.

« Rien de ce que Kevin Bollaro a fait ou n’a pas fait ce jour-là n’aurait eu d’impact ou n’aurait pu empêcher » la fusillade.

À la barre, le policier devra répondre d’un deuxième délit. En plus de la faute professionnelle, il est poursuivi pour falsification de documents publics. Ce dernier aurait menti dans son rapport de fusillade.

Son procès débutera le 5 novembre prochain.