Déjà numéro 1 sur Netflix, cette série « intense » qui se regarde en une soirée rend accros les spectateurs

La plateforme Netflix a dévoilé ce 27 octobre 2025 une nouvelle série inédite, et elle devrait plaire aux fans de thriller. Présentation.

Alors que les températures se rafraîchissent, on rêve de se blottir dans son canapé pour regarder la dernière série qui cartonne. L’avantage ? La plateforme de streaming Netflix est justement réputée pour étayer son catalogue de contenus chaque mois et chaque semaine.

Après les succès récents du film thriller La disparue de la cabine 10 ou encore de la série Monstres : L’histoire d’Ed Gein, un autre thriller vient se rajouter à la liste.

Crédit : Netflix

The Asset : la nouvelle série Netflix à binge-watcher

Ce 27 octobre 2025, la plateforme de streaming a dévoilé sa nouveauté : la série danoise de six épisodes The Asset, que l’on pourrait traduire par Les Infiltrés. D’un genre thriller et dramatique, ce show transporte les spectateurs dans une intrigue intense qu’il est difficile de lâcher.

Dans cette série, on suit le quotidien de Tea, une agente infiltrée dans un gang, qui commence à se rapprocher pour sa mission d'Ashley. Pourtant, la jeune policière va vite s’attacher à la jeune femme et tout faire pour protéger cette dernière et la sortir de l’emprise de son mari hors-la-loi. Samanou Acheche Sahlstrøm, co-scénariste de la série, avait déclaré à Tudum :

“À travers le voyage de Tea, nous voyons jusqu'où quelqu'un est prêt à aller pour faire ce qu'il croit être juste - même lorsque les frontières entre le bien et le mal deviennent floues. J'ai toujours rêvé de travailler sur une série policière qui place les personnages, leur évolution et leurs relations au cœur de l'histoire. C'est précisément ce que propose The Asset.”

Crédit : Netflix

Numéro 1 dans le top 10 Netflix

Depuis sa sortie, la série récolte déjà tous les suffrages. Selon FlixPatrol, elle s’impose déjà dans le top 10 de Netflix et se hisse même en tête de liste des contenus les plus regardés. Le site IMDb, connu pour analyser les audiences des séries et films, lui a même donné la note de 7,3/10.

Certains internautes qualifient la série de véritable carton à ne pas manquer. On peut ainsi lire sur la Toile : “Thriller policier intense et finement réalisé” ou encore “une plongée captivante dans l'espionnage”, ou bien “The Asset captive les spectateurs par son récit intense et ses personnages complexes.” Si vous ne saviez pas quoi regarder ce soir en rentrant du travail, cette série pourrait bien vous scotcher.