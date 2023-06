La nouvelle version du dictionnaire officiel du Scrabble sera amputée d’un certain nombre de mots « sensibles » qui ne pourront plus être utilisés. Détails.

Mots (ne) comptent plus !

La Fédération internationale de Scrabble francophone (FISF) vient de révéler la toute dernière édition du dictionnaire officiel du célèbre jeu de société (publiée aux éditions Larousse) et celle-ci est pour le moins équivoque.

Cette nouvelle version, qui fera désormais foi en cas de litige durant une partie, a en effet banni pas moins de 64 mots, dont 62 pour des raisons « éthiques ».

Crédit photo : Pixabay

62 mots « à caractère haineux » et « irrespectueux des valeurs humaines » bannis par le Scrabble

Ces mots sont interdits car ils sont « identifiés comme ayant un caractère haineux », mais sont aussi « irrespectueux des valeurs humaines et des nouvelles sensibilités de notre monde », précise Mattel, l’éditeur du jeu, qui a fait appel à un linguiste pour dresser cette liste noire.

Dès votre prochaine partie de Scrabble, vous ne pourrez donc plus utiliser ces mots considérés comme offensants, parmi lesquels on peut citer, pèle mêle : « asiate(s) », «boche(s) », «chicano(s) », « enculeur », euse(s) », « femmelette(s) », « gogol, e(s) », « goudou(s) », « gouine(s) », « lope(s) », « lopette(s) », « nabot, e(s) », « nègre(s) », « négresse(s) », « négrillon, ne(s) », « pédé(s) », « pouf[f]iasse(s) », « romano(s) », « schleu, e(s) », « sidaïque(s) », « tafiole(s) », « tantouse(s) », « tantouze(s) », « tarlouse(s) », « tarlouze(s) » et « travelo(s) ».

La 9e édition de l'#OfficielDuScrabble (Éditions @LAROUSSE_FR ) vient de paraître ! Elle a nécessité plus de 3 ans de travail du comité de rédaction que j'ai présidé. L’#ODS9 compte 750 nouvelles entrées et 400 nouvelles variantes. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024. #dico pic.twitter.com/B7VQ6sQcmp — Florian LEVY (@FlorianLevy) June 14, 2023

Ce renouvellement est né de la volonté de la société Mattel qui avait émis, dès 2020, le souhait d'être « plus inclusive » suite au meurtre de George Floyd (tué par un policier). Un drame qui avait entraîné la création du mouvement « Black Lives Matter ».

Enfin, notons que 750 mots ont, à l’inverse, fait leur entrée dans ce dictionnaire et notamment les termes « woke », « wesh » (nouvelle orthographe car « wech » était déjà acceptée), « poké », ou encore le pronom non binaire « iel »