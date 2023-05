Si vous cherchez des jeux de société pour adulte, de plateau ou avec des cartes, alliant stratégie, esprit coopératif et jeu d’équipe, découvrez notre sélection de 25 jeux à tester avec vos amis pour une soirée mémorable.

L’allié des soirées en famille ou entre amis. Depuis toujours, les jeux de société nous accompagnent dans notre vie d’enfant et d’adulte. Vous connaissez forcément un jeu coopératif, un jeu stratégique, un jeu d’ambiance, un jeu de réflexion, un jeu drôle, un jeu de mécanique ou encore un jeu créatif. Et on ne va pas se le cacher, on adore sortir l’un de ces jeux sur la table du salon pour profiter d’un bon moment en famille ou entre amis.

Jeux de plateau ou jeux de cartes, jeu classique ou jeu qui appelle à beaucoup de réflexion, l’offre de jeux de société pour un enfant et pour un adulte est large. Dans cet article, nous nous sommes intéressés à l’offre de jeux de société pour adultes. Mais attention, pas n’importe lesquels. On parle ici de jeux d’équipe, de jeux de stratégie ou encore de jeux d’alcool. Vous l’aurez compris, il faut avoir un certain âge pour jouer à l’un de ces jeux.

Au total, nous avons sélectionné les 25 meilleurs jeux de société pour adultes. Parmi eux, on retrouve le Time’s Up Party, le Juduku, le Pigeon Pigeon, le 7 Wonders, le Black Jack ou encore le Blanc Manger Coco. Une sacrée liste à tester sans attendre avec vos amis. Et vous allez voir qu’il y en a pour tout le monde, allant d'un jeu de société classique à un jeu de société plus poussé. Alors si vous êtes le genre de personne friande des jeux de société, suivez le guide.

Les 25 meilleurs jeux de société pour adultes

1 - Le Time’s Up Party

Règles : Décrivez, mimez et faites deviner un maximum de célébrité ou de titre de film à votre partenaire en temps limité ! 1ère manche : chaque joueur s’illustre pendant 30 secondes pour faire découvrir le maximum de cartes à ses partenaires. 2ème manche : vous avez toujours 30 secondes pour faire découvrir les mêmes cartes... mais cette fois-ci vous n'avez droit qu'à un seul mot et une seule proposition par vos partenaires. 3ème manche : faites découvrir les mêmes cartes une dernière fois dans le même temps imparti. Seulement, dans cette manche, vous n'avez plus droit à la parole. Chacun s’illuste par le mime et compte sur la bonne mémoire de vos coéquipiers. Ce jeu peut également se jouer en famille.

Nombre de joueurs : Entre 4 et 12

Âge : Accessible à partir de 12 ans

Support : plateau

Éditeur : Repos Production

Durée : Entre 15 et 60 minutes

Prix: 23,49 euros

Disponibilité : Amazon

2 - Le Juduku

Règles : La mécanique du Juduku est la suivante : un joueur pioche une carte et pose la question à son voisin. Il doit alors y répondre en moins de 8 secondes (pas le temps de réfléchir !). Si les réponses sont validées, le joueur marque 1 point. ​Le premier joueur à 7 points est le vainqueur !

Nombre de joueurs : Entre 2 et 15

Âge : Accessible à partir de 16 ans

Support : plateau

Éditeur : ATM Gaming

Durée : Entre 15 et 60 minutes

Prix: 26,99 euros

Disponibilité : Amazon

3 - Le Pigeon Pigeon

Règles : La mécanique du Pigeon Pigeon consiste à piocher une question parmi 440 questions insolites (Comment s’appelle le petit de l’orque ? Comment est mort François II ? Quel est le second prénom de Greta Thunberg ?) Avec vos coéquipiers, inventez 2 réponses complètement bidons. Ecrivez ces 2 réponses bidons dans 2 cases. Ecrivez la vraie réponse sur une 3ème case. Posez la question à l'équipe adverse et dévoilez les 3 réponses possibles…. Saura-t-elle retrouver la vraie réponse ?

Nombre de joueurs : Entre 2 et 10

Âge : Accessible à partir de 14 ans

Support : plateau

Éditeur : Éditions Napoléon

Durée : Entre 15 et 30 minutes

Prix: 23,99 euros

Disponibilité : Amazon

4 - Le Black Jack

Règles : Le but ? Le joueur doit obtenir un score supérieur à celui du croupier sans dépasser le score de 21. Le mieux étant de parvenir à 21 points avec seulement deux cartes : un as et un roi, un as et une reine ou un as et un valet. C’est cette combinaison gagnante que l’on appelle le Black Jack. Il faut savoir se montrer stratégique.

Nombre de joueurs : Entre 1 et 7

Âge : Accessible à partir de 18 ans

Support : plateau

Éditeur : Logithèque

Durée : Entre 30 secondes et 3 minutes

Prix: 18,83 euros

Disponibilité : Amazon

5 - Le poker

Règles : Voici la mécanique pour débuter chaque partie, les joueurs reçoivent 2 cartes qu’ils regardent secrètement. Progressivement, viennent s’ajouter 5 autres cartes visibles de tous au milieu de la table (flop-tournant et rivière). Les joueurs devront constituer grâce à leurs 2 cartes et celles du milieu, la meilleure combinaison de 5 cartes. Le but ? Se constituer la meilleure main pour remporter les jetons des adversaires. Il faut savoir se montrer stratégique.

Nombre de joueurs : Entre 2 et 10

Âge : Accessible à partir de 18 ans

Support : cartes

Éditeur : Homcom

Durée : Entre 1 et 3 minutes

Prix : 41,90 euros

Disponibilité : Amazon

6 - 7 Wonders

Règles : Dans ce jeu de stratégie, le joueur s’illustre en prenant la tête d'une des grandes Cités du monde antique. Pour remporter la partie, vous devez développer vos relations commerciales et affirmer votre suprématie militaire.

Nombre de joueurs : Entre 2 et 7

Âge : Accessible à partir de 10 ans

Support : plateau

Éditeur : Repos Production

Durée : Entre 30 minutes et 1 heure

Prix: 41,99 euros

Disponibilité : Amazon

7 - Top Ten

Règles : La mécanique consiste à répondre à l’un des thèmes (drôles ou étonnants) en fonction de votre numéro (entre 1 et 10). Ensuite, l’un de vous tente de remettre toutes ces réponses dans le bon ordre pour faire gagner l’équipe ! Comment y parvenir ? Lisez un thème. Exemple : Quel objet fallait-il avoir lors du naufrage du Titanic ? du moins utile au plus utile. Chacun invente et annonce une réponse correspondant à son n° secret de 1 (le moins utile) à 10 (le plus utile) : « une bouée canard » ; « un jet-ski » ; « une machine à remonter le temps » ; « un appareil à raclette». Si le Cap’ten arrive à remettre les réponses dans le bon ordre, du plus petit au plus grand n°, l’équipe remporte la partie !

Nombre de joueurs : Entre 4 et 9

Âge : Accessible à partir de 14 ans

Support : plateau

Éditeur : Asmodee

Durée : Environ 30 minutes

Prix: 19,99 euros

Disponibilité : Amazon

8 - Azul

Règles : Vous êtes invités à embellir les murs du Palais Royal de Evora en devenant artisan avec un jeu de tuiles très malin et dépaysant. Le but ? Répondre à la demande du roi portugais Manuel 1er. Vous devrez décorer le Palais Royal de Evora avec des tuiles semblables aux tuiles du palais de l’Alhambra en Espagne.

Nombre de joueurs : Entre 2 et 4

Âge : Accessible à partir de 8 ans

Support : plateau

Éditeur : Plan B Games

Durée : Entre 30 et 45 minutes

Prix: 43,99 euros

Disponibilité : Amazon

9 - Le Jeu de la Tour Infernale

Règles : Véritable jeu d’ambiance, cette version de la Tour Infernale s’accompagne de 4 verres à shooter. Dans le même principe que le Jenga, ce jeu d’adresse dispose des mêmes règles : chaque joueur retire une brique à la fois de la tour pour la replacer à son sommet sans lui faire perdre son équilibre. Pour pimenter l’ambiance, des actions sont inscrites sur chaque brique et celle qui est tirée doit être accomplie par le joueur en question ou un autre joueur.

Nombre de joueurs : Entre 2 et 4

Âge : Accessible à partir de 18 ans

Support : plateau

Éditeur : Relaxdays

Durée : Environ 10 minutes

Prix: 19,99 euros

Disponibilité : Amazon

10 - Blanc Manger Coco

Règles : L’objectif du jeu de cartes Blanc Manger Coco est de rire de tout, grâce à des combinaisons de mots à l’esprit transgressif. Chaque joueur a 11 cartes blanches dans les mains et un des joueurs lit une carte Bleue qui contient une phrase à trou. Les autres joueurs choisissent la carte qu’ils trouvent la plus drôle pour combler le trou.

Nombre de joueurs : Entre 3 et 10

Âge : Accessible à partir de 18 ans

Support : cartes

Éditeur : Hiboutatillus

Durée : Entre 30 et 45 minutes

Prix: 26,99 euros

Disponibilité : Amazon

11 - Carcassonne

Règles : Ce plateau de jeu se construit peu à peu au gré de la pose de « tuiles paysage » où l’on retrouve de morceaux de routes, champs et forteresses. En plaçant judicieusement vos partisans sur le paysage constitué, vous cumulez des points grâce à la longueur des routes, la grandeur des villes ou des champs. Les points sont en effet décomptés dès qu’un élément (route, ville etc.) est achevé par la pose d’une tuile. Le jeu s’achève lorsque toutes les tuiles ont été posées. Le paysage est constitué et le vainqueur est le joueur le plus avancé sur le tableau des points. Ce jeu s’adresse à tout le monde et peut également se jouer en famille.

Nombre de joueurs : Entre 2 et 5

Âge : Accessible à partir de 8 ans

Support : plateau

Éditeur : Z-Man Games

Durée : Entre 30 et 45 minutes

Prix: 35,99 euros

Disponibilité : Fnac

12 - Just One

Règles : Pour ce jeu d’enquêtes et de devinettes coopératif, vous devrez deviner un mot, grâce aux indices donnés par les autres joueurs. En début de tour, on pioche une carte avec un mot à faire deviner à un joueur. Les autres joueurs rédigent tous un mot indice sur chacun de leur chevalet. Celui qui devine garde les yeux fermés pendant cette étape. Si deux mots indices sont identiques, ils sont effacés ! Il reste alors moins d'indices pour trouver le mot mystère.

Nombre de joueurs : Entre 3 et 7

Âge : Accessible à partir de 8 ans

Support : plateau

Éditeur : Repos Production

Durée : Entre 15 et 30 minutes

Prix: 19,99 euros

Disponibilité : Amazon

13 - Taggle

Règles : Ce jeu d’ambiance est un générateur de répliques. Pour jouer, il suffit qu'une personne lise une carte "réflexion" (les cocottes)...et qu'une autre réponde rapidement avec une carte "réplique" (les haches).

Nombre de joueurs : Entre 3 et 8

Âge : Accessible à partir de 14 ans

Support : cartes

Éditeur : Blackrock

Durée : Entre 20 et 30 minutes

Prix: 15,99 euros

Disponibilité : Amazon

14 - Concept

Règles : Concept est un jeu d’ambiance et de déduction où le seul moyen pour communiquer est d’utiliser des icônes universelles et de les associer entre elles. Ces icônes présentes sur un plateau central font office de dictionnaire universel et vous devrez réussir à vous faire comprendre uniquement grâce à ces "concepts' illustrés. Par équipe de deux joueurs, choisissez un mot à faire deviner à vos adversaires. Placez ensuite judicieusement les pions sur les icônes du plateau pour les activer une à une. Le premier joueur qui devine le mot gagne des points de victoire. Après 12 cartes jouées, le joueur qui a le plus de points remporte la partie.

Nombre de joueurs : Entre 4 et 12

Âge : Accessible à partir de 10 ans

Support : plateau

Éditeur : Repos Production

Durée : Environ 40 minutes

Prix: 26,99 euros

Disponibilité : Amazon

15 - Esquissé

Règles : Le jeu d’ambiance par excellence ! Au début, chaque personne dispose de son propre carnet à dessin qui passe de main en main. Les joueurs doivent, selon le tour, dessiner ou "comprendre" le dessin du voisin. Et vous allez voir que ce n’est pas toujours si simple avec les quiproquos et les incompréhensions. Chaque personne s'illustre comme elle le peut. Fous rires garantis. Ce jeu peut également se jouer en famille.

Nombre de joueurs : Entre 4 et 8

Âge : Accessible à partir de 8 ans

Support : plateau

Éditeur : Goliath

Durée : Entre 15 et 30 minutes

Prix: 19,99 euros

Disponibilité : Amazon

16 - Codenames

Règles : Dans ce jeu, vous incarnez soit un maître-espion, soit un agent en mission. Vous devez retrouver sous quel nom de code se cachent vos informateurs. Pour cela, écoutez bien les indices donnés par les deux Maître-Espions et prenez garde à ne pas contacter un informateur ennemi, ou le redoutable assassin. Au début, les deux Maître-Espions connaissent l'identité des 25 informateurs sur la table mais leurs agents, eux, ne voient que leur Nom de Code. Les équipes vont devoir rivaliser d'ingéniosité pour être les premières à prendre contact avec tous les informateurs. Pour cela, les Maître-Espions donnent un seul mot d'indice pouvant désigner plusieurs Noms de Code sur la table.Leurs agents essayent de deviner les Noms de Code de leur couleur et d'éviter ceux de leurs adversaires et l'Assassin. La première équipe qui identifie tous ses informateurs gagne la partie.

Nombre de joueurs : Entre 2 et 8

Âge : Accessible à partir de 12 ans

Support : plateau

Éditeur : Iello

Durée : Entre 15 et 30 minutes

Prix: 19,99 euros

Disponibilité : Amazon

17 - Limite Limite

Règles : Un jeu pour les amateurs d’humour noir. Le principe est simple : au début, un joueur est choisi pour mener la partie. Comme dans le Blanc Manger Coco, il propose une carte avec une phrase à compléter. Les autres participants posent alors leurs cartes, face cachée sur la table, pour compléter le trou de la phrase du joueur principal. Celui qui mène la partie doit alors choisir la carte qui complète au mieux sa phrase à trou. Après cela, c’est au tour d’un autre joueur de mener la partie.

Nombre de joueurs : Entre 3 et 10

Âge : Accessible à partir de 18 ans

Support : cartes

Éditeur : Limite Limite

Durée : Moins de 30 minutes

Prix: 29,25 euros

Disponibilité : Amazon

18 - 7 Wonders Duel

Règles : Pour cette version destinée à 2 joueurs de 7 Wonders, imposez votre victoire par le progrès scientifique, en capturant la capitale de votre adversaire ou en bâtissant une civilisation dominante.

Nombre de joueurs : 2

Âge : Accessible à partir de 10 ans

Support : plateau

Éditeur : Repos Production

Durée : Entre 15 et 30 minutes

Prix : 24,99 euros

Disponibilité : Amazon

19 - MicroMac : Crime City

Règles : Un jeu d’enquêtes coopératif. Enquêtez sur des affaires, reconstituez les faits et résolvez les énigmes. Dans cette ville, le crime se cache à chaque coin de rue. La police n'arrive pas à faire face à ces nombreux vols et ces crimes de sang-froid. Vous devrez résoudre différentes affaires, de la plus banale à la plus délicate.

Nombre de joueurs : Entre 1 et 4

Âge : Accessible à partir de 10 ans

Support : plateau

Éditeur : Blackrock

Durée : Entre 30 minutes et 1 heure

Prix : 23,99 euros

Disponibilité : Amazon

20 - Jungle Speed

Règles : Jungle Speed est un jeu d'observation et de rapidité qui se joue avec des cartes. Le vainqueur est celui qui parvient à se débarrasser de ses cartes en premier. Au début de la partie, les cartes sont battues (les pauvres) et distribuées entre les différents adversaires, face cachée.

Nombre de joueurs : Entre 2 et 10

Âge : Accessible à partir de 7 ans

Support : plateau et cartes

Éditeur : Asmodee

Durée : Environ 15 minutes

Prix : 25,99 euros

Disponibilité : Amazon

Notre sélection parmi les meilleurs Escape Games

Si les jeux de carte et de plateau rencontrent toujours un franc succès, il existe une autre catégorie de jeu qui a de plus en plus d’adeptes. Connaissez-vous les Escape Games ? Les Escape Games sont des jeux d’aventure dont l’objectif est de parvenir à s’échapper d’une pièce dans laquelle on est enfermés. Pour y parvenir, il faut trouver des ressources cachées dans le décor ou résoudre des enquêtes. Un vrai scénario de film ! Et il arrive parfois que les décors d’un film servent à réaliser un Escape Game. On pense notamment aux Escape Games La Casa de Papel et Stranger Things.

Savez-vous que les Escape Games existent aussi en version jeu de plateau ? Le principe est identique à celui des Escape Games classiques sauf que là, vous n’êtes pas dans un scénario de film, mais bien au cœur de votre maison. Pour cela, vous constituez une équipe unique autour du “deckscape”, comprenez le plateau de jeu, et votre défi est de sortir d’une pièce dans un temps imparti. Ça peut aller de quelques minutes à une heure. Et là aussi, vous avez des ressources à disposition pour y parvenir. Voici donc notre top 5 des meilleurs Escape Games à faire entre adultes et entre amis.

Offre adulte 1 : Escape Room

Offre adulte 2 : Hidden Games Scène du crime

Offre adulte 3 : L’Escape Game La Casa de Papel

Offre adulte 4 : Unlock ! Mystery Adventures

Offre adulte 5 : Koh-Lanta Escape Game

Et vous, pour quel jeu d’ambiance ou de stratégie allez-vous ? De notre côté, notre cœur balance et hésite entre le Black Jack, la Tour Infernale ou le Juduku.