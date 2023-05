Miraculous : ce personnage du célèbre dessin animé pour enfants fait son coming out lesbien

Dans un épisode de Miraculous diffusé sur TF1, un personnage du dessin animé a fait son coming out lesbien. Une décision saluée sur les réseaux par des internautes heureux de voir ce sujet abordé à une heure de grande écoute.

“Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat Noir” est un dessin animé qui rencontre un grand succès auprès des enfants. Dans l’épisode 17 de la saison 5 diffusé le 7 mai dernier sur TF1, un personnage du dessin animé a fait son coming out lesbien.

Dans l’épisode, on peut voir la petite Zoé révéler à Marinette qu’elle est amoureuse de quelqu’un. Après une petite discussion entre les deux amies, Zoé annonce qu’elle n’est pas sous le charme d’un garçon mais d’une fille, qui n’est autre que Marinette elle-même. Cette dernière ne la rejette pas et lui fait simplement comprendre qu’elle ne partage pas les mêmes sentiments qu’elle. Et pour cause : son cœur est déjà pris puisque Marinette est amoureuse d’un certain Adrien.

Un coming out applaudi sur les réseaux sociaux

Grâce à cette discussion honnête et pacifique, Zoé ne se sent pas du tout rejetée et se montre très compréhensive, comme l’a été Marinette. Elle incite même son amie à faire comme elle et à dévoiler ses sentiments à Adrien.

GAY NEWS!! regardez ce qu'il vient de se passer ce matin sur tf1!!!! <3



!! spoilers S05E17 miraculous !!

Cette scène a été saluée par de nombreux internautes sur les réseaux sociaux. La communauté LGBT a été surprise que le thème de l’homosexualité soit abordé si clairement dans un dessin animé aussi populaire, sur TF1 et à une heure de grande écoute.

Si cette décision ne plaît pas à tout le monde, le dessin animé a avant tout fait passer un message de paix et de tolérance, car bien qu’elles aient des attirances différentes, Zoé et Marinette ne se jugent pas et continuent d’être amies.