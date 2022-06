Découvrez les dégâts impressionnants provoqués par les chutes de grêle en France

Lundi 20 juin, le sud-ouest de la France a été frappé par de violents orages et des chutes de grêle, causant au passage de nombreux dégâts.

La soirée du 20 juin s’est transformée en véritable cauchemar pour les habitants de l’ouest et du sud-ouest de la France. En effet, des chutes de grêle accompagnées de violents orages se sont abattues sur plusieurs départements.

Comme nous le précisions récemment, des grêlons de la taille d’une balle de golf ont été observés en Gironde. Sans surprise, les intempéries ont causé de nombreux dégâts, notamment près de Bordeaux et la côte girondine.

Quatre blessés légers

Au cours de la soirée, les pompiers sont intervenus 862 fois, selon le décompte de la préfecture. Au total, 15 000 coupures d’électricité ont été enregistrées dans le Libournais et le nord Médoc. Mais ce n’est pas tout ! La division administrative territoriale a fait état de quatre blessés légers.

Interrogée par France Bleu Gironde, la maire du Taillan-Médoc explique que dans «une centaine de maisons, les plafonds se sont effondrés, dans les salons et dans les chambres». À l’instar de Taillon-Médoc, 55 autres communes ont été impactées par le passage de l’orage, précisent nos confrères de France Info.

Qqs jours après une intense averse de grêle et la visite du Ministre @Agri_Gouv, un nouvel orage touche violemment la Gironde. Si l’heure est à la sécurisation des personnes, demain, pour nos cultures, nous n’avons pas d’autres choix que de faire appel à la solidarité nationale. pic.twitter.com/X665qS55Vb — Nathalie Delattre (@n_delattre) June 20, 2022

La Vendée et la Charente touchées par les intempéries

Même son de cloche pour la Dordogne et les Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées. Le premier département a enregistré près de 300 interventions des pompiers. Au total, la grêle et les bourrasques ont touché 36 communes, privant les habitants d’électricité.

Des chutes impressionnantes de grêlons à Ogeu-Les-Bains pic.twitter.com/NBXS2rlyVF — France Bleu Béarn Bigorre (@FB_BearnBigorre) June 20, 2022

Dans les Pyrénées-Atlantiques, les soldats du feu ont reçu 1250 appels pour «des toitures endommagées et des inondations», rapporte France Bleu Béarn. De leur côté, les pompiers des Hautes-Pyrénées ont effectué 150 déplacements.

Dans le reste de la France, des dégâts importants ont été constatés en Vendée et dans le Gers. Par chance, aucun blessé n’est à déplorer. En Charente, des toitures ont été endommagées, et de nombreuses caves ont été inondées, rapport France Bleu La Rochelle.

Autre information impressionnante : 2800 impacts de foudre ont été enregistrés dans le département. À Angoulême, les habitants ont été confrontés à rafales de vent allant jusqu’à 113 km/h.