VIDÉO - Éclairs, inondations... les images spectaculaires de la tempête de grêle qui a recouvert l'île-de-France

Ce mercredi 1er mai a été le théâtre d’un déchaînement météorologique impressionnant sur l’île-de-France et dans l’Oise. Découvrez les images spectaculaires qui ont surgi sur les réseaux sociaux !

Il n’était pas bon de mettre le nez dehors ! Dans la soirée du mercredi 1er mai, la grêle, les orages et les éclairs ont frappé l’Île-de-France ainsi que le département de l’Oise avec un déchaînement rarement vu !

Météo France avait anticipé en plaçant l’ensemble de la région parisienne en vigilance orange. Ce fut un véritable déferlement comme on n’a pu le constater par nous-mêmes, à travers nos fenêtres, mais aussi via les réseaux sociaux.

En effet, de nombreux internautes ont partagé des vidéos spectaculaires de ce climat apocalyptique entre fortes pluies, grêlons énormes, éclairs à foison, coulées de boue et inondations. La tempête a duré “entre 20h et 22h” et a fait tomber “l’équivalent de deux semaines de pluie d’un mois de mai”, selon la Chaîne Météo.

Une quarantaine de vols déroutés

Le département le plus touché a certainement été le Val-d’Oise où les sapeurs-pompiers ont effectué 81 interventions. La circulation du RER D a été naturellement perturbé et reste perturbé ce jeudi 2 mai. La circulation routière a également été fortement ralentie, voire complètement arrêtée sur l’autoroute A1 dans le Val-d’Oise.

Véhicules à l'arrêt ce soir sur l'A1 en raison d'un violent orage de grêle au nord-est de Paris, ici près de Vémars dans le Val-d'Oise. (© Francesco Marini)

Certaines communes ont été touchées par des inondations et des coulées de boue. Dans les aéroports, ce fut également le branle-bas de combat puisqu’une quarantaine de vols à destination des aéroports parisiens ont dû être déroutés mercredi soir. Les avions ont atterri entre autres à Nantes, Lyon, Bruxelles et Liège en Belgique.

Inondation en cours dans certaines zones de l’aéroport de Paris - Roissy CDG.



Inondation en cours dans certaines zones de l'aéroport de Paris - Roissy CDG.

De nombreuses infiltrations d'eau, y compris dans les terminaux.

Orage de grêle impressionnant à #CDG. Toutes les opérations sont arrêtées. Personnel au sol évacué à l'abri

En Seine-Saint-Denis, les pompiers ont réalisé une quarantaine d’interventions dans le nord-est du département. À Tremblay-en-France, plusieurs dizaines de centimètres de grêles se seraient accumulés pendant de très longues minutes. En Seine-et-Marne, il y a eu 38 interventions de pompiers.

L'Île-de-France subit de puissants orages ce soir. La grêle a totalement recouvert les sols de Croissy-Beaubourg en Seine-et-Marne ! (© Michèle Duez)

23h45 :Attention dans le secteur de Coye la Forêt/Chantilly/Survilliers, des inondations sont observées comme ici dans une rue de Coye la Forêt.



Les pluies orageuses stagnent et des cumuls de 40 à 50mm sont relevés dans le secteur. #orage

Video Julie Aubier / @MeteoNordParis



Video Julie Aubier / @MeteoNordParis pic.twitter.com/0jKm9sydZh — Météo Nord Parisien (@MeteoNordParis) May 1, 2024

Enfin, dans l’Oise, plusieurs secteurs ont également été touchés, entraînant 215 interventions, principalement pour des inondations dans des foyers. Ce jeudi matin, le trafic sur les rails entre Creil et la gare du Nord reste perturbé dans les deux sens à cause de coulées de boue.