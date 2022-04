Top 20 des bulletins les plus drôles découverts dans les urnes

Le président sortant Emmanuel Macron a été réélu avec 58,54% des suffrages dimanche 24 avril face à Marine Le Pen (41,46%). Si lors de ce second tour, les choix étaient partagés entre ces deux candidats ou le vote blanc, certains plaisantins n’ont pas hésité à glisser le nom d’autres prétendants dans les urnes.

Quand les deux candidats du second tour ne satisfont pas les électeurs, ces derniers rivalisent d’ingéniosité et de plaisanteries dans les urnes. Ainsi, dans plusieurs régions de France, il a été rapporté les noms insolites de personnalités découverts dans les enveloppes de l’élection.

On retrouve par exemple Karim Benzema… pour le candidat favori au Ballon d’or 2022. Dans le Rhône, un autre fan de l’attaquant français a fait une dédicace au joueur en inscrivant le nom KB9. Ou encore Thomas Pesquet et même Lady Gaga qui ont tous les deux récolté une voix en Corrèze.

De drôles de bulletins dans les urnes

Alors que l‘on retrouve des noms connus de personnalités ou de personnages dans les enveloppes, certains Français ont fait preuve de créativité avec des bulletins dignes de cartes postales, ou expliquant le choix cornélien qu’implique ce second tour.

Après chaque élection (le concours de Miss France compris), les citoyens français montrent avec beaucoup d’humour leur opinion en lieu et place des habituels bulletins de vote. Après les tweets les plus drôles du second tour de l’élection présidentielle, découvrez les bulletins les plus drôles découverts dans les urnes.

Des personnalités dans les urnes :

Karim Benzema

Crédit : La Montagne

KB9

Lady Gaga

Thomas Pesquet

Louis de Funès

Mylène Farmer

Zinédine Zidane (photo)

Crédit : @Wouloulouu

Des politiciens hors-jeu :

Mapen Lecron

Emmanuel Marine

Yannick Jadot en fleurs

Crédit : La Montagne

Vladimir Poutine

Jean-Luc Mélenchon

« Pour Valérie Pécresse la pôvre » avec une pièce de un centime scotchée au bulletin

Crédit : @vlcxxz/ Twitter

Marine Macron

Nicolas Dupont-Aignan

Jean-Luc Mélenchon aidé de Yu-Gi-Oh

Crédit : hitek

Des personnages de fiction :

Le Grand Schtroumpf

Yoda

Lord Voldemort

Crédit : @AngieBreshka

Jean-Claude Dusse des Bronzés font du ski

Crédit : @DrHercouet

Des bulletins artistiques :

Le coloriage d’un gilet jaune

Crédit : Ouest France

Une machine à laver

Crédit : VDNDunkerque

Un filet de… Macron

Crédit : Eve Moulignier/ Le Dauphiné Libéré

Des messages personnels à faire passer :

L’annonce d’un chat à adopter en guise de bulletin

Crédit : Ouest France

Du papier toilette

Crédit : La Montagne

« Bulletin Blanc »

Crédit : La Montagne

Un bulletin contre les deux candidats

Crédit : @EstelleFaure

Utile

Crédit : @JeremieMoualek

Un Joker

Crédit : Laurent Clévy