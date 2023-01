« C'est une méga réussite » : dans cette cantine scolaire, des retraités mangent avec les enfants le mardi midi

À Landrecies, dans le nord de la France, une commune a mis en place un système qui permet aux retraités du village de manger avec les écoliers à la cantine scolaire tous les mardis midis, s’ils le souhaitent.

Dans le Nord, la mairie de Landrecies a pris une décision innovante pour mélanger les générations. Tous les mardis, les retraités de la commune peuvent se rendre à la cantine scolaire pour manger avec les enfants.

Cette mesure a été mise en place fin 2022 avec le conseil des aînés. Pour cette première phase de test, la moitié des membres du groupe s’est portée volontaire pour aller déjeuner avec les élèves, qui viennent d’écoles maternelles et élémentaires.

« C’était dans notre programme électoral quand nous avons été élus en 2020, a déclaré Fanny Richard, adjointe déléguée aux écoles. Avec le Covid, nous avons un peu tardé à le mettre en place, mais c’est une méga réussite ! »

Des retraités et des enfants mangent ensemble

Le temps d’un repas, les enfants et les personnes âgées se retrouvent pour partager un moment convivial. Une fois par semaine, les 115 écoliers qui mangent à la cantine attendent avec impatience les retraités. Comme les enfants, ces derniers font la queue au self, remplissent leurs assiettes et choisissent leur place à table. Ils mangent le même repas que les enfants, au prix de 8 euros.

« Les élèves les réclament ! Ils veulent être à côté d’eux ! Les retraités, avant de s’installer, demandent toujours si les enfants sont d’accord pour qu’ils s’assoient. Ils se dispersent dans toute la cantine. Nous avons un retraité blagueur, un autre plus attaché à l’histoire et une autre plus maternelle. Les enfants les appellent même ''nos amis''. Un senior a raconté à table avoir reçu une orange à Noël. Il vient d’un milieu modeste. Un enfant lui a demandé : ''Mais pourquoi tu n’as pas commandé de cadeaux sur internet ?'' », a affirmé Fanny Richard.

Rompre l’isolement des personnes âgées

Ce concept fait le bonheur des enfants, ravis de rencontrer de nouvelles personnes, et aussi celui des personnes âgées. En effet, manger à la cantine avec des écoliers leur permet de rompre leur isolement, parfois pesant.

« Nous avons certains seniors qui vivent seuls, a affirmé Fanny Richard. Ce déjeuner leur fait du bien. Nous avons également des enfants qui ont des grands-parents qui habitent loin ou qui sont décédés. »

Ce dispositif, qui fait le bonheur des petits comme des grands, a convaincu la mairie de Landrecies. Ainsi, la commune souhaite renouveler l’expérience et fin janvier, un vote va avoir lieu pour officialiser le dispositif.

« Il sera ouvert à tous les retraités de plus de 65 ans qui résident dans la commune. Une charte sera rédigée, comme l’a souhaité le conseil des aînés, a affirmé l’élue locale. Par exemple, les seniors ne pourront pas apporter leurs médicaments à table. »

Un roulement va également être organisé pour permettre à tous les retraités volontaires de participer et de manger avec les écoliers. Devant le succès de cette opération, la commune espère que ce dispositif se développera partout en France.