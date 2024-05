Le passager d'un avion perd la vie dans de violentes turbulences, des images montrent l'ampleur des dégâts

Ce 21 mai 2024, les passagers du vol SQ321 Londres-Singapour ont eu la peur de leur vie avec des turbulences inédites qui ont fait une victime. Retour sur les faits.

Du jamais vu. Alors que la plupart des professionnels de l’aviation et personnel de bord rappellent que les turbulences n’ont “jamais rien de dangereux”, on peut être amené à penser le contraire. Ce 21 mai 2024, c’est un drame qui s’est déroulé lors d’une liaison entre Londres et Singapour sur le vol SQ321 d’un Boeing 777-300ER.



Crédit : Ladbible

Alors que l’avion rentrait dans la zone thaïlandaise, il a rencontré des “turbulences extrêmes” qui l’ont forcé à atterrir d’urgence à Bangkok. Lors de ces turbulences inédites, l’avion a chuté de 1800 mètres en l’espace de 180 secondes. L’avion est tombé en piqué et a perdu 6.000 pieds d'altitude, à une vitesse de 900 km/h. Un incident inédit qui a coûté la vie d’un homme âgé de 73 ans, souffrant d’une maladie cardiaque. Au total, 30 personnes ont été blessées dont 7 grièvement. Les images diffusées sur les chaînes de télévision montrent des passagers terrifiés, le personnel de bord blessés, et l’ensemble des objets et plateaux repas éparpillés au sol. Des images qui prouvent que ces turbulences sont survenues soudainement.

Crédit : BFMTV

"L'avion a commencé à s'incliner"

Comme le rapporte Ladbible, Dzafran Azmir, passager à bord et étudiant de 28 ans, interrogé par Reuters, s’est confié sur les faits :"Soudain, l'avion a commencé à s'incliner et il y a eu des tremblements, alors j'ai commencé à me préparer à ce qui se passait, et très soudainement, il y a eu une chute très dramatique, donc tout le monde assis et ne portant pas de ceinture de sécurité a été immédiatement projeté au plafond", a-t-il expliqué. Avant de préciser : "Certaines personnes se sont cogné la tête contre les coffres à bagages au-dessus de leur tête et l'ont cabossé, elles ont heurté les endroits où se trouvent les lumières et les masques et ont traversé la cabine."



Crédit : Dzafran Azmir

Dès l'atterrissage d’urgence de l’avion, Singapore Airlines, la compagnie aérienne du Boeing, a déclaré : "Le pilote a déclaré une urgence médicale et a dérouté l'avion vers Bangkok, et a atterri à 15 h 45, heure locale, le 21 mai 2024. Nous pouvons confirmer qu'il y a eu plusieurs blessés et un décès à bord du Boeing 777-300ER. Le 21 mai 2024, à 19 h 50, heure de Singapour, 18 personnes avaient été hospitalisées. 12 autres étaient soignées dans des hôpitaux."

Crédit : Dzafran Azmir



Crédit : Reuters

La compagnie a ensuite transmis ses condoléances aux proches du passager décédé : "Singapore Airlines présente ses plus sincères condoléances à la famille du défunt. Nous nous excusons profondément pour l'expérience traumatisante que nos passagers et membres d'équipage ont subi sur ce vol.” Une enquête est en cours pour comprendre les circonstances exactes de cet incident dramatique.