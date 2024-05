Elle croise le regard d'un homme en avion... et plaque tout pour vivre avec lui

L’auteure Nancy Brier a raconté comment elle a rencontré son mari, avec lequel elle est mariée depuis 25 ans. Tout est parti d’un coup de foudre, dans un avion, au détour d’un simple échange de regard.

Le coup de foudre, vous connaissez ? Ce moment suspendu dans le temps où deux regards se croisent pour ne plus jamais se lâcher. C’est la belle histoire racontée par Nancy Brier, auteure sur le site Business Insider.

C’était il y a plus de 30 ans ! Nancy voyageait souvent en avion dans le cadre de son travail et elle avait ses petites habitudes. Ce jour-là, elle décolle de Portland pour rallier New York, à l’autre bout du pays. Pour ce long vol, elle s’affaire à construire sa “forteresse” pour éviter d’avoir un voisin encombrant.

Son attitude était vraiment la plus fermée possible, souhaitant passer ce vol sans être dérangée : “En tant que voyageur fréquent, je savais comment éviter qu’un voisin de siège parle sans arrêt pendant 10 heures alors que tout ce que je voulais était lire mon livre. Je ne m’attendais pas à rencontrer un inconnu qui changerait ma vie”, écrit-elle.

Alors que l’avion se prépare à décoller, un passager fait irruption dans l’avion, complètement débraillé par l’urgence : “Il était négligé et ses cheveux étaient en désordre. Nos regards se croisèrent brièvement lorsque j’entendis l’agent de bord lui demander de se dépêcher”.

Crédit photo : iStock

“Son sourire était comme un aimant”

Le passager retardataire s'assoit alors sur un siège côté couloir, mais loin de Nancy, satisfaite de constater qu’elle n’aura aucun voisin durant tout le vol. Après une heure de vol, elle remonte l’allée afin de se dégourdir les jambes mais en réalité, elle veut voir “le gars qui a failli rater son vol” pour le voir de plus près : “Il riait de quelque chose que son voisin avait dit et m’a regardé à travers les lunettes les plus épaisses que j’aie jamais vues. Son sourire était comme un aimant”.

Le vol continue son trajet et l’homme arpente également l’allée, lançant des regards à Nancy avant de retourner à sa place. C’est alors que les lumières s’éteignent pour permettre aux passagers de regarder un film. Il y a 30 ans, tous les passagers avaient le droit au même film.

Puis, au moment où tout le monde se prépare à atterrir, l’homme vient s’asseoir à côté de Nancy et lui demande ce qu’elle a pensé du film. Le trouvant audacieux, elle décide de lui donner son numéro de téléphone : “J’ai aimé ça. Nous n’avons parlé qu’une minute avant qu’il doive retourner à son siège. Mais d’abord, il m’a donné son numéro de téléphone et j’ai griffonné le mien au dos de ma carte. Pour plaisanter, j’ai ajouté : ‘Pour passer un bon moment, appelle-moi’ et je me suis demandé s’il le verrait”.

Crédit photo : Business Insider / Nancy Brier

L’avion atterrit enfin et les deux passagers se séparent. Nancy venait de faire la connaissance de Gary, directeur photo indépendant à San Francisco. Ils se revoient deux soirs plus tard pour un dîner. Le week-end suivant, Nancy le rejoint à San Francisco. Six mois plus tard, elle quitte son emploi pour vivre avec lui et travailler en indépendante. Ils se marient en 1999 et fondent une famille, preuve que l’amour peut frapper à la porte de votre coeur à tout moment, surtout quand vous vous y attendez le moins.