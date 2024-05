Voici pourquoi vous devez relever les stores des hublots au décollage et à l'atterrissage de l'avion

En avion, il y a des règles à respecter. Il en est une très importante qui concerne les hublots. On vous explique pourquoi il faut les garder ouverts à deux étapes clés du trajet.

Si vous avez déjà pris l’avion, vous avez sans doute remarqué qu’au moment du décollage puis de l’atterrissage de l’appareil, les hôtesses de l’air demandent aux passagers de remonter les stores des hublots.

Le but n'est évidemment pas de permetttre aux voyageurs de regarder le paysage qui défile sous leurs yeux. Au contraire, cette manipulation est demandée pour des raisons de sécurité et se révèle cruciale pour le personnel de bord.

Crédit photo : RUBEN RAMOS/ iStock

Elle permet en effet aux membres d’équipage d’identifier efficacement un problème technique aux abords de l’avion.

Selon des études effectuées à ce sujet, 26% des accidents de vols se sont produits entre le départ au sol et la montée de l’avion dans les airs en 2022. Au moment de la descente et de l’atterrissage, on recensait 36,5% d’accidents la même année.

Sur tous les problèmes enregistrés, 33,9% concernaient les urgences en vol. Le reste correspondant au décollage et à l’atterrissage.

Pour la sécurité et le confort, les stores sont des éléments importants dans l’avion

Crédit photo : Beton studio/ iStock

En ouvrant les stores des hublots à ces moments importants, les membres d’équipage peuvent ainsi plus facilement repérer des problèmes comme un incendie de moteur, une casse, une panne ou encore de la fumée.

En cas de problèmes, les pilotes doivent agir rapidement. D’après l’étude, ce genre d’incident dure en général entre 30 et 45 secondes. Pour agir rapidement, il va de soi que les stores doivent être ouverts afin de ne pas cacher un possible problème.

Enfin, pour une toute autre raison, il est tout à fait possible de fermer les stores selon les compagnies aériennes. Un rideau baissé réduit la température interne de 1,5 à 2°C et permet également une meilleure efficacité de la climatisation. Une option non négligeable dans les régions les plus chaudes traversées. Un store baissé permet aussi aux passagers de se plonger dans le noir et de dormir quel que soit le temps à l'extérieur de l'avion.