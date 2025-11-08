Un adolescent meurt dans son bain, électrocuté par son téléphone portable qui était en train de charger

À Marseille, un adolescent de 16 ans est mort ce mercredi 5 novembre, électrocuté par son téléphone portable qu’il utilisait dans son bain. L’appareil était en train de charger.

Un drame a eu lieu à Marseille ce mercredi 5 novembre. Un adolescent âgé de 16 ans est mort électrocuté alors qu’il sortait de son bain. En contact avec l’eau, il a utilisé son téléphone portable qui était en train de charger. L’adolescent a été retrouvé à côté de son téléphone portable par sa mère, des traces de brûlures au poignet et au torse.

Crédit photo : iStock

Pour le sauver, sa mère a tenté de lui faire un massage cardiaque en suivant les conseils des pompiers au téléphone, en attendant l’arrivée des secours, comme le relate 20 Minutes. Malheureusement, elle n’a pas réussi à le réanimer.

Des drames récurrents

Le même drame s’est également produit il y a quelques jours à Paris. Une adolescente âgée de 17 ans est morte alors qu’elle utilisait son téléphone portable dans son bain, alors que l’appareil était en train de charger, selon BFMTV.

Crédit photo : iStock

En 2023, la Direction gélérale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a alerté les consommateurs “sur les risques liés à l’utilisation des téléphones portables en cours de chargement dans les salles de bain”. Chaque année, entre 30 à 40 décès par électrocution ont lieu en France, ainsi que 3 000 électrisations, soit des chocs électriques sans conséquence mortelle.

Comment se protéger ?

Pour éviter les risques d’électrocution, il est recommandé de ne pas utiliser son téléphone portable dans son bain, surtout si l’appareil est branché. Pensez également à ne pas l'utiliser quand vous êtes aux toilettes. Chargez vos appareils électriques et électroniques en dehors des pièces humides.

N’utilisez jamais un appareil branché sur secteur quand vous prenez votre douche ou un bain, y compris un téléphone portable étanche et résistant à l’eau, ainsi que tout autre appareil. Enfin, ne manipulez jamais d’appareil électronique branché avec les mains ou les pieds mouillés, ou les pieds dans l’eau.