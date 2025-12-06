À partir du 1er janvier, les appels indésirables s'afficheront en numéros masqués sur votre téléphone

Pour limiter les usurpations d’identité, l’Arcep a annoncé que dès le 1er janvier 2026, tous les appels indésirables s’afficheront en “numéros masqués” sur les téléphones. Un bon moyen de lutter contre le démarchage.

Le démarchage téléphonique agace de plus en plus de Français. S’il existe une astuce simple à mettre en place pour limiter les appels intempestifs des démarcheurs, il peut être fatiguant d’être constamment dérangé par ces derniers.

Crédit photo : iStock

En plus de cela, les centres d’appels frauduleux peuvent utiliser votre numéro de téléphone pour joindre d’autres personnes, et ainsi usurper votre identité. En effet, ces centres d’appels utilisent des systèmes capables de présenter n’importe quel numéro de téléphone sur l’écran de la personne appelée, pour l’inciter à décrocher. Mais bien souvent, la personne à qui appartient le numéro n’a rien à voir avec l’appel et ne sait même pas que son numéro a été utilisé.

Les appels indésirables identifiés

Pour lutter contre les usurpations d’identité et les appels intempestifs, l’Autorité de régulation des télécoms (Arcep) a annoncé une grande nouvelle. À partir du 1er janvier 2026, les appels insédirables s’afficheront sur votre téléphone sous la forme de “numéros masqués”. Comme le précise BFMTV, cette nouveauté concernera “les appels dont le numéro se fait passer pour un autre”.

Crédit photo : iStock

Si l’appel apparaîtra en numéro masqué, il sera possible de savoir si la personne qui appelle a volontairement mis son numéro en masqué ou si ce dernier n’a pas pu être authentifié “pour des raisons techniques”, ce qui signifie qu’il s’agit d’une usurpation d’identité.

Filtrer les numéros masqués

Depuis janvier 2025, près de 18 000 signalements d’usurpation de numéros ont été rencensés par l’Arcep, selon des chiffres rapportés par RTL. Cette mesure est une bonne nouvelle puisqu’elle va permettre de limiter les appels indésirables. En effet, sur l’ensemble des smartphones iOS et Android, il est possible de filtrer tous les appels qui proviennent de numéros masqués.

Vous ne serez donc bientôt plus dérangé par les démarcheurs et les appels indésirables.