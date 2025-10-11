Téléphone au volant : une nouvelle sanction sévère désormais en vigueur dans les Landes

Par ·

Un automobiliste utilise son téléphone au volant

Dans les Landes, une nouvelle réglementation est entrée en vigueur pour durcir les sanctions contre les automobilistes qui utilisent leur téléphone au volant.

Sur la route, la sécurité est l’affaire de tous ! Parmi les comportements qui peuvent être dangereux pour les usagers, l’utilisation du téléphone au volant est généralement sanctionnée par une amende forfaitaire de 135 euros et d’un retrait de 3 points sur le permis de conduire.

Dans les Landes, une décision inédite voulue par la préfecture est venue durcir cette sanction depuis le 1er octobre. Tout conducteur surpris à consulter son portable risque le retrait immédiat du permis ou une suspension de six mois. En cas de téléphone au volant, la mesure s’applique dès le contrôle.

Un automobiliste utilise son téléphone au volantCrédit photo : iStock

Une mesure en phase d’expérimentation

Cette nouveauté s’ajoute à la sanction déjà existante mentionnée précédemment. Dans les Landes, les autorités peuvent désormais suspendre le permis de conduire jusqu’à six mois. Pour le moment, le premier mois sert de phase d’expérimentation à l’application de cette nouvelle mesure et à l’impact que cela peut avoir sur le comportement des automobilistes.

Un automobiliste utilise son téléphone au volantCrédit photo : iStock

Dans les Landes, les gendarmes comptabilisent 3 163 verbalisations depuis janvier pour usage du portable. Une tendance inquiète, car l’inattention fabrique des drames. En Nouvelle-Aquitaine, elle provoque 13 % des accidents mortels cette année. La lutte contre le téléphone au volant devient un réflexe collectif qui oblige à revoir des gestes ancrés.

Suivez nous sur Google News
Téléphone Voiture Amende

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Journaliste

À lire aussi
Un voyou pris en flagrant délit de vol de voiture
Il vole une voiture puis... la ramène aussitôt après être tombé en panne, mais la police l'attend
Un homme lave sa voiture
Voici pourquoi vous ne devez jamais laver votre voiture chez vous
Les images de l'accident
Un automobiliste fou tente de doubler et se fait violemment faucher par un camion, la vidéo est terrifiante
Une femme utilise son téléphone en conduisant
Vous pourrez bientôt perdre votre permis de conduire si vous utilisez votre téléphone au volant
Un homme assis aux toilettes avec son téléphone
Voici pourquoi vous ne devez pas utiliser votre téléphone aux toilettes