Démarchage téléphonique : ces 3 mots simples sont l'astuce ultime pour faire fuir les démarcheurs

Face au démarchage téléphonique, raccrocher semble être la seule méthode efficace. Mais cela n’empêche pas les démarcheurs de vous rappeler. Voici trois astuces efficaces pour enfin avoir la paix.

Le démarchage téléphonique : un fléau pour les Français

Pour des millions de Français, c’est un enfer. On veut bien sûr parler du démarchage téléphonique. Rien ne semble pouvoir arrêter ces appels indésirables. Heureusement, le gouvernement vient de voter l’interdiction du démarchage téléphonique. Mais en attendant, les appels persistent.

Il existe quelques astuces pour limiter ces appels pour enfin avoir la paix. Sachez que le démarchage téléphonique est autorisé du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14 à 20h. Dès lors, si vous recevez des appels en dehors de ces horaires, n’hésitez pas à le signaler à votre interlocuteur. Invoquez l’article L.242-16 du Code de la consommation, puis signalez ce démarchage à la direction de la répression des fraudes. Les démarcheurs encourent une amende de 375 000 euros.

Des astuces pour repousser les démarcheurs

Pour mettre toutes les chances de votre côté, voici deux autres astuces à utiliser en cas de démarchages intempestifs.

Lorsque vous répondez à un appel et déclinez l’offre, le démarcheur a l’obligation d’attendre 60 jours avant de pouvoir vous rappeler. S’il ne respecte pas cette règle, vous pouvez le menacer de le signaler sur la plateforme Signal Conso, que gère la répression des fraudes. Il en est de même pour tout démarcheur vous contactant plus de 4 fois par mois.

La troisième et dernière astuce est tout simplement de demander la suppression de votre numéro de téléphone de leur liste de contacts. Soyez ferme et insistez sur le fait que vous ne désirez plus être appelé : « Supprimez mon numéro ». Afin d’être pris au sérieux, prévenez votre interlocuteur que si cela se reproduit, vous porterez plainte auprès de la CNIL. La Commission nationale de l'informatique et des libertés a déjà condamné des entreprises pour ne pas avoir respecté cette demande.