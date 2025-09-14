Voici pourquoi vous ne devez pas utiliser votre téléphone aux toilettes

Selon une étude, utiliser son téléphone lorsque vous êtes toilettes peut bouleverser les mécanismes naturels de l’organisme. À force de prolonger ce moment d’isolement, de nombreux usagers négligent les signaux internes du corps, ce qui favorise certains troubles de la circulation veineuse.

Lire, répondre à un message, faire défiler des vidéos... en quelques secondes, le passage aux toilettes devient une activité numérique. Selon une enquête présentée lors du congrès Digestive Diseases Week en mai 2025, 93% des patients interrogés reconnaissaient utiliser leur téléphone aux toilettes au moins une fois par semaine. Parmi eux, une part significative avoue prolonger involontairement la durée de leurs passages, parfois au-delà de six minutes.

Cependant, ce comportement qui semble anodin pourrait très bien conduire à des problèmes de santé. En effet, il y a des conséquences désagréables à rester assis plus longtemps que d’habitude aux toilettes selon une étude publiée dans la revue PLOS One.

Lorsqu'on reste assis longtemps, les muscles pelviens se relâchent, et le poids du corps exerce une pression continue sur les veines situées autour de l’anus. Résultat, les tissus se gonflent, les veines se dilatent, et les hémorroïdes peuvent apparaître ou s’aggraver.

Crédit photo : iStock

Les hémorroïdes sont des groupes de veines dans le rectum et à l’extérieur de l’anus qui peuvent gonfler et s’agrandir en raison d’une pression accrue, ce qui peut provoquer des démangeaisons, de l’inconfort, de la douleur et des saignements.

Une mauvaise habitude qui se prolonge

Cette nouvelle recherche fournit des preuves concrètes de ce que beaucoup soupçonnent depuis longtemps : les gens perdent la notion du temps dans la salle de bain lorsqu’ils ont leur téléphone.

« Tout le modèle commercial de ces applications de médias sociaux est de nous distraire, de nous faire perdre la notion du temps et de nous rendre dépendants de l’algorithme. Nous comprenons maintenant à quel point les smartphones ont un impact sur de nombreux autres facteurs dans nos vies. »

L’étude a invité 125 adultes subissant une coloscopie de dépistage à remplir un sondage sur leurs habitudes en matière d’hygiène, y compris s’ils naviguent en ligne dans la salle de bain. L’enquête posait également des questions sur la tension, l’apport en fibres et les routines d’exercice, facteurs supplémentaires impliqués dans le risque hémorroïde. La confirmation des hémorroïdes a été détectée par endoscopie.

66% des répondants à l’enquête ont déclaré utiliser régulièrement leur smartphone sur les toilettes. Ceux qui ont passé beaucoup plus de temps aux toilettes que les personnes qui ont laissé leur smartphone en dehors de la salle de bain. Environ 54 % des répondants ont déclaré utiliser leur téléphone pour lire les nouvelles, tandis qu’environ 44 % passaient leur temps sur les médias sociaux.

Crédit photo : iStock

Les chercheurs ont découvert que l’utilisation régulière d’un smartphone sur les toilettes était associée à un risque 46% plus élevé d’avoir des hémorroïdes. Environ 37 % des utilisateurs de smartphones passent plus de cinq minutes aux toilettes, contre 7 % des non-utilisateurs de smartphones.

Comment éviter ces risques d'hémorroïdes ?

Comment l’utilisation du téléphone de la salle de bain pourrait causer des hémorroïdes ? Le siège des toilettes ouvert comprime la zone rectale, gardant vos fesses dans une position plus basse que si vous étiez assis sur une chaise. Au fil du temps, la pression accrue exercée par le siège des toilettes peut provoquer une accumulation de sang dans le rectum.

« Lorsque vous êtes assis sur une cuvette de toilette ouverte, vous n’avez pas de soutien du plancher pelvien »

En plus de passer plus de temps assis, utiliser un smartphone sur les toilettes peut augmenter le risque d’hémorroïdes en raison d’une mauvaise posture.

Crédit photo : iStock

« Il y a longtemps, les gens qui devaient s’accroupir n’avaient pas tendance à avoir autant de problèmes, mais parce que nous avons changé l’angle d’évacuation et que nous restons assis plus longtemps, ce sont des facteurs aggravants pour les hémorroïdes »

Ainsi, la solution la plus simple est d’éviter d’apporter votre téléphone dans la salle de bain. Si vous l’apportez, cependant, tous les médecins recommandent de limiter votre temps assis. Les gastroentérologues ont précédemment conseillé aux gens de ne pas passer plus de 10 minutes assis sur les toilettes. Trois à cinq minutes seraient idéales.