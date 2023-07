Attention, cet arbre aux fruits délicieux qui pousse en France est très toxique

Vous pensiez que les arbres dangereux ne poussaient que dans la jungle ? Vous serez surpris d’apprendre qu’un fruitier qui se plaît beaucoup en France peut causer d’importantes brûlures à cause de sa sève toxique. Sans plus attendre, on vous en dit plus sur cet arbre qui semble pourtant inoffensif.

Le figuier : un arbre fruitier qui cache bien son jeu

Comment résister aux délicates saveurs sucrées d’une figue bien mûre ? Ces fruits charnus sont récoltés dès le mois de juillet dans certaines régions et jusqu’au mois d’octobre. Ils poussent sur le figuier, un arbre originaire d’Afghanistan et de Syrie, qui se plaît beaucoup dans nos régions.



Pour la plupart d’entre nous, le figuier est un arbre fruitier comme un autre. Par ailleurs, il s’invite volontiers dans nos jardins. Ses fruits régalent nos papilles et s’avèrent très bénéfiques pour notre organisme puisqu’ils renferment des fibres, des antioxydants et du potassium.



Et pour le plus grand bonheur des gourmands, certaines variétés de figuiers donnent deux récoltes dans l’année. Mais cet arbre aux fruits juteux cache bien son jeu…

Une sève toxique qui peut causer de graves brûlures

Le danger du figuier réside dans ses feuilles et ses tiges. En effet, ces parties de l’arbre renferment une sève toxique. Ce latex blanc présente une forte teneur en furocoumarines, des substances toxiques photosensibles. Sensibles, donc, aux rayons lumineux, elles peuvent provoquer des réactions photoallergiques ou des irritations au contact de la peau.

On parle également de phototoxicité car la réaction cutanée a lieu au contact de la lumière naturelle. Concrètement, si vous exposez votre peau au soleil après un contact avec la sève du figuier, vous risquez de constater des brûlures ou des irritations plus ou moins graves.

Des enfants hospitalisés après avoir joué sous un figuier

En 2019, des enfants âgés de 6 à 7 ans ont été pris en charge à l’hôpital pour des brûlures au second degré provoquées par un figuier. Au cours d’une classe découverte, ils ont joué sous cet arbre et manipulé ses fruits et ses feuilles. Le lendemain, des rougeurs et des cloques sont apparues sur leurs mains et avant-bras. Les blessures étaient si douloureuses que certains enfants avaient du mal à plier leurs doigts.



Le diagnostic a été rapidement établi et confirmé par des prises de sang. Le figuier était bel et bien responsable de ces brûlures. Les médecins ont traité celles-ci avec des antibiotiques et des crèmes spécifiques. Tous les enfants ont été invités à se protéger efficacement du soleil les jours suivants. Et les plus touchés ont même été contraints de porter des gants anti-UV.

Que faire en cas de brûlures causées par un arbre renfermant une sève toxique ?

À savoir qu’il existe d’autres plantes communes dont la sève s’avère phototoxique. Parmi elles : plusieurs agrumes, le millepertuis, les boutons d’or, le fenouil ou encore le coquelicot.

Si vous, ou votre enfant, présentez des brûlures dues à un arbre ou une plante dont la sève est toxique, mieux vaut consulter un médecin sans attendre. Un traitement médicamenteux s’impose pour limiter les risques d’infection. Et par la suite, il convient de protéger efficacement la peau du soleil pour éviter que les blessures ne s’aggravent.