Elle recouvre les cicatrices, imperfections et brûlures des femmes avec de sublimes tatouages

Au Vietnam, une tatoueuse est connue pour recouvrir les imperfections sur le corps des femmes avec des tatouages. En faisant disparaître les brûlures et les cicatrices, elle permet à ses clientes de retrouver confiance en elles et de guérir.

Si certaines personnes arrivent à assumer leurs cicatrices, d’autres ont plus de difficultés à affronter les défauts sur leurs corps qui leur rappellent les lourdes épreuves qu’elles ont traversé. Pour les aider à se reconstruire, cette tatoueuse vietnamienne propose de recouvrir les cicatrices avec de jolis tatouages.

Si Tran Thi Bich Ngoc, connue sous le nom de Ngoc Like Tatoo, a décidé de se spécialiser dans cet art, c’est pour permettre aux femmes de se sentir bien dans leurs corps.

Elle recouvre les cicatrices avec des tatouages

Avec ses tatouages, l'artiste dissimule les cicatrices, brûlures et imperfections. Son but : faire en sorte que ses clientes retrouvent confiance en elles.

« J’ai eu beaucoup d’opportunités dans mon travail mais après de nombreuses expériences, j’ai réalisé que couvrir les cicatrices avec des tatouages est le travail qui me correspond vraiment. Pour moi, chaque cicatrice apporte un nouveau défi. Ce ne sont pas seulement de simples dissimulations d’histoires et de sentiments, mais aussi des jalons fatidiques qui marquent la fermeture du passé et l’ouverture d’un nouveau chapitre de la vie », a déclaré la tatoueuse.

Les tatouages proposés par cette artiste sont magnifiques et le résultat est impressionnant, car tous les petits défauts ont disparu et ont été remplacés par de sublimes dessins.

Des tatouages pour se reconstruire

Si la tatoueuse affirme que chaque femme est belle avec ses imperfections, elle ne remet jamais en question l’envie de ses clientes qui veulent cacher leurs défauts. La tatoueuse veut avant tout que les femmes qui ont vécu des choses difficiles puissent guérir.

« Je tatoue des cicatrices, des brûlures, des taches de naissance ou toute imperfection sur le corps. Je crois qu’un tatouage bien fait et magnifiquement construit ne changera pas seulement l’image d’une personne, mais augmentera également sa confiance et lui permettra de surmonter ses insécurités. »

Les tatouages de cette artiste sont d’autant plus symboliques qu’au Vietnam, les tatouages ont longtemps été stigmatisés. Les personnes tatouées avaient mauvaise réputation car les tatouages étaient associés aux prisonniers et au crime organisé. Mais les choses changent dans le pays, en partie grâce au travail de cette tatoueuse qui prouve que l’art corporel peut aider à guérir et à reprendre confiance en soi.

