Un chauffard prend la fuite après avoir percuté et traîné un jeune à trottinette sur 500 mètres

Le jeune homme de 17 ans a été gravement blessé après avoir été traîné sur plusieurs centaines de mètres par le chauffard. Ses jours ne sont pas en danger.

C’est une scène de frayeur à laquelle ont assisté les quelques témoins présents vendredi 17 mars, au soir, sur le boulevard Aristide-Briand de Limay, dans les Yvelines. Un jeune homme de 17 ans circulait en trottinette sur la route lorsqu’une Clio blanche est arrivée à ses côtés, rapporte Le Parisien.

Afin d’éviter un ralentisseur, le chauffeur de la voiture s’est déporté, entraînant avec lui la trottinette du jeune homme.

En effectuant ce mouvement, la voiture a accroché le jeune homme et sa trottinette au niveau du bas de caisse du véhicule. Dans l’incapacité de se détacher seul et surtout sans arrêt du véhicule, le jeune homme a été traîné sur 500 mètres. « Et le conducteur lui a roulé dessus à la fin avant de prendre la fuite », ajoute une source proche du dossier.

Le témoin s’est rendu à la police

Un témoin présent sur les lieux de l’accident a pu identifier le véhicule retrouvé dans la soirée par les policiers. Une interpellation avait été organisée pour le lendemain avant que l’avocate du chauffard ne prévienne la police.

Elle leur avait indiqué que son client se rendrait de lui-même au commissariat dans la journée. Une précision qui a interpellé les policiers qui pensent que le chauffard a attendu pour faire baisser son taux d'alcoolémie. Le jeune homme a été transféré à l'hôpital et souffre de multiples fractures. Ses jours ne sont cependant pas en danger.

L’accusé a été mis en garde à vue.