Montpellier : la vidéo d'un homme roulant à 80 km/h sur sa trottinette au milieu des voitures déclenche une polémique

Le fléau des trottinettes débridées inquiète. À Montpellier, des utilisateurs de cette mobilité douce ont été pris en train de circuler sur une route à 80 km/h. Les professionnels de la sécurité routière et les vendeurs alertent sur cette pratique.

Crédit : Jean-Michel Mart/ Midi Libre

Ils sont 2 millions en France à utiliser la trottinette électrique comme moyen de locomotion. Alors que la réglementation impose une vitesse limitée à 25 km/h, beaucoup d’entre eux ne respectent pas les règles. Comme l’ont rapporté nos confrères du Midi Libre, ils seraient 40% à ne pas connaître les réglementations en vigueur concernant l’usage de la trottinette, dénommée EDPM (engin de déplacement personnel motorisé).

Pire encore, toujours d’après le quotidien régional, ils seraient de plus en plus nombreux à débrider leur engin électrique pour aller toujours plus vite. Ewembe Dhelleye, vendeuse d’une boutique de trottinettes et vélos électriques à Montpellier confirme pour le quotidien : « Ils veulent aller plus vite, il n'y a que cette raison. Les modèles bas de gamme ne sont pas débridés. Mais dès qu'on monte en gamme, à partir de 800€ environ, ils le sont, la plupart du temps ».

La vendeuse précise notamment que les magasins et boutiques spécialisées dans la vente de trottinettes électriques « ne sont pas autorisés à le faire [débrider les appareils, ndlr], les gens le font eux-mêmes ». Et pour cela, rien de mieux qu’internet et les réseaux sociaux. En quelques clics seulement, n’importe quel utilisateur de trottinette peut débrider son engin.

Vers un durcissement des sanctions pour les utilisateurs de trottinettes ?

Crédit : Ceban Dmitri/ iStock

Pourtant, comme le rappelle Ewembe Dhelleye, des efforts sont faits par les fabricants pour empêcher toute tentative de débridage. « Sur les nouveaux modèles qu'on a, on ne sait même pas comment le faire nous-mêmes ».

Néanmoins, cela n’empêche pas les utilisateurs de trottinettes d’aller à l’encontre des règles. Il y a encore peu de temps, dans le département de l’Hérault, un utilisateur a été filmé en train de rouler à 80 km/h sur sa trottinette en plein milieu d’une route entre Montpellier et Palavas.

La plupart du temps, leurs adeptes ne portent ni casques ni autres protections dans des conditions où le risque d’accident est très dangereux. Cette pratique illégale peut être sanctionnée d’une amende allant de 35 à 150 € pour non autorisation de circuler sur une voie rapide, d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende pour mise en danger de la vie d’autrui. Enfin, les contrevenants utilisant une trottinette débridée encourent jusqu’à 1500 euros d’amende.

Des faits similaires avaient déjà été observés en 2019 sur une autoroute près de Paris :

Beaucoup se posent désormais la question d’un durcissement des règles de circulation pour les trottinettes ainsi que les sanctions pour les utilisateurs qui ne les respectent pas.