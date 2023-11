Grâce à cette combine, il fait le plein sans payer et vole 19.000 litres de gasoil dans une station service

Pendant trois mois, un client a détourné des milliers de litres de diesel à une station-service de l'île d’Oléron. Explications.

Du jamais vu. Selon France Live, durant plusieurs mois, un père et son fils, ont réussi à détourner près de 19 000 litres de diesel à une pompe à essence en libre-service à l’Intermarché de Dolus sur l’île d’Oléron. D’après les autorités, le client aurait trouvé “la combine” pour détourner le diesel de la pompe depuis le mois de septembre.



Crédit photo : iStock

Ils trafiquaient les pompes

Florian Horru, gérant de l’Intermarché et de la station service, interrogé par Le Parisien, a déclaré : "Nos marges sur les carburants sont quasiment nulles. Quand elles deviennent négatives, c’est qu’il y a un problème". Il a vite remarqué que quelque chose clochait. Selon le média, il se serait ensuite embarqué dans une longue enquête qui le tenait éveillé : "Je n’en dormais plus de la nuit", a-t-il avoué à nos confrères.

Pour l’homme d’affaires, cette combine était impossible : "Au début, j’avais du mal à croire à un vol. Trafiquer une pompe semblait impossible". Pourtant, le client et son fils avaient un rituel bien rodé : "Il venait le dimanche ou le soir, après la fermeture, et agissait comme un client lambda, détendu. Mais il comptait d’abord les véhicules des salariés pour intervenir après la débauche et choisissait toujours la pompe la plus éloignée de la station", a raconté le gérant. Avant de préciser que l’homme âgé de plus de 40 ans avait en réalité trouvé l’astuce pour hacker le système informatique de la pompe. En clair, le diesel se déversait, mais gratuitement.

Au total, ce sont 19 000 litres de diesel qui ont été volés, soit plus de 30 000€ de préjudice. Interpellés puis relâchés, le père et le fils seront jugés en 2024 pour "vol aggravé en réunion et par ruse". À suivre…