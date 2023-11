Faites baisser le prix de votre essence grâce à ces 5 astuces méconnues

Avec la hausse du prix du carburant de ces dernières années, le pouvoir d’achat est en baisse. Alors voici quelques astuces pour faire durer son plein d’essence le plus longtemps possible.

Vous en avez assez de faire votre plein d’essence plusieurs fois par mois et dépenser des sommes astronomiques ? Avec la hausse des prix du carburant, il n’est pas toujours facile de faire des économies. Et malgré une légère baisse du prix de l’essence à la pompe depuis octobre 2023, le trou dans le porte-monnaie se fait toujours ressentir.



Crédit photo : iStock

Selon TotalEnergies, certains facteurs peuvent considérablement augmenter votre consommation de carburant. Par exemple, une voiture mal entretenue peut entraîner une surconsommation de carburant de plus de 20%. Oui, vous avez bien lu. Et il y a quelques astuces à mettre en place pour réduire sa consommation. Dans une vidéo Tiktok, le compte TopAuto a dévoilé plusieurs techniques pour faire durer plus longtemps son plein d’essence. Parmi elles, on retrouve :

1. Mettre le rapport de vitesse au seuil le plus élevé

Selon les experts en automobile, il est recommandé d’adapter sa vitesse en fonction de son rapport. Par exemple, si vous vous déplacez au rapport de vitesse le plus élevé, comme en 5ᵉ, la consommation sera inférieure. Il est important de rouler à une vitesse constante pour limiter sa consommation de carburant.

2. Rouler avec la climatisation

Cela peut paraître surprenant, et pourtant, rouler avec la climatisation permet d’améliorer l’aérodynamisme de la voiture et éviter les turbulences en voiture. Malgré tout, il est recommandé de placer la climatisation en mode automatique. Celui-ci assurera le bon équilibre entre “la bonne température et la consommation de carburant”.

3. Ne pas surcharger son véhicule

Plus la voiture est lourde et chargée, plus le véhicule consommera du carburant. Allégez au maximum votre coffre et débarrassez-vous des choses inutiles. Bien entendu, dans le cas d'un départ en week-end ou en vacances, il est normal que la voiture soit chargée.

Crédit photo : iStock

4. Vérifier l’état des pneus

Une voiture abîmée, non entretenue et avec des pneus sous-gonflés, engendre une augmentation de la consommation de carburant. Sans oublier que cela peut être dangereux sur la route.

5. Ne pas laisser son moteur tourner à l’arrêt

Enfin, dernier détail et pas des moindres : il ne faut surtout pas laisser son moteur tourner lorsque vous êtes stationné à l’arrêt, par exemple, sur un parking. La raison ? Même si cela est pour une courte durée, vous utiliserez inutilement du carburant.

Selon le tiktokeur MonsieurAstuces, faire son plein d’essence le matin serait moins cher que de le faire à un autre moment de la journée. Pourquoi ? Car le carburant qui se trouve en sous-sol et qui a pu refroidir toute la nuit, s’avère être moins cher. La raison ? Lorsque le carburant est froid, il est plus dense et ainsi la pompe “délivre plus de carburant”. À l’inverse, lorsqu’il fait chaud, l’essence a tendance à être plus volatile. Vous le saviez ?