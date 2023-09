Un Ehpad ouvre un food-truck dans son jardin pour apporter de la vie dans l'établissement

À Annecy, l’Ehpad du Parmelan a décidé d’installer un food-truck dans son jardin. L’objectif : rompre l’isolement des seniors tout en proposant de bons petits plats à emporter aux résidents, à leurs familles et aux touristes.

L’Ehpad du Parmelan, située près du centre-ville d’Annecy en Haute-Savoie, a eu une idée originale : celle d’installer un food-truck dans le jardin de son établissement. Depuis le 12 juin, le petit camion est ouvert à tous. Les résidents de la maison de retraite peuvent en profiter tout comme leurs familles, les habitants du quartier et les personnes qui travaillent à côté de l’établissement. Tout le monde peut acheter des plats qui peuvent être consommés sur place ou à emporter.

L’objectif principal de ce food-truck est de rompre l’isolement des seniors et de créer de l’animation dans la maison de retraite.

“Le but, c’est d’ouvrir l’Ehpad sur l’extérieur, d’y amener de la vie et de recréer du lien entre les résidents et les habitants. Avant, tout le monde se rassemblait dans une petite cafétéria mais elle a malheureusement fermé il y a deux ans donc on s’est retrouvé sans rien. Il fallait faire quelque chose”, a expliqué Stéphane Richard, le directeur de l’Ehpad, à l’origine du projet.

Un food-truck dans une maison de retraite

Le food-truck est ouvert de 11h30 à 14h et de 15h à 17h du lundi au vendredi. Tout est fait maison avec des produits frais et de qualité. Un plat du jour avec un dessert et une boisson est proposé tous les jours, mais les clients peuvent également commander des sandwichs, des salades ou des frites. Tous les repas sont préparés par les équipes de la cuisine de l’Ehpad. Le week-end, le food-truck est ouvert l’après-midi.

“Cela permet aux familles de passer un moment convivial autour d’une crêpe ou d’une glace. C’est un véritable havre de paix qu’elles apprécient beaucoup, et elles restent plus longtemps”, a affirmé le directeur de l’établissement.

Côté encaissement, on retrouve Marie-France et Suzanne, deux résidentes de la maison de retraite âgées de 87 et 78 ans. Elles se sont portées volontaires dès qu’elles ont entendu parlé du projet car ce petit job leur permet de rencontrer des clients, de les encaisser et de parler avec eux. En plus d’apporter de la joie dans l’établissement, le food-truck a une visée économique : pour chaque formule du jour ou menu complet acheté, 1,50 euro est prélevé afin de financer une unité protégée destinée aux personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer.

Un appel aux dons pour poursuivre le projet

Depuis le mois de juin, 1 500 plats et autant de glaces ont été servis. De nombreuses personnes fréquentent le food-truck. On retrouve les résidents de la maison de retraite, leurs proches mais aussi des salariés et des touristes.

Ce food-truck rencontre un si grand succès que l’Ehpad envisage d’acheter son propre petit camion, plutôt que de le louer. Pour cela, un appel aux dons a été lancé afin de récolter les 15 000 euros nécessaires à l’achat du véhicule. Si vous souhaitez participer au projet, rendez-vous sur le site internet de l’établissement.