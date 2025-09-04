Un enfant de 11 ans s'amusait à sonner aux portes, un habitant sort... et le tue de plusieurs balles

Aux États-Unis, un petit garçon de 11 ans a été tué alors qu’il s’amusait à sonner aux portes d’inconnus. Excédé, un habitant est sorti de chez lui armé et a tué l’enfant.

C’est une farce que font de nombreux enfants : sonner aux portes des inconnus et s’enfuir en courant. Si ce comportement peut agacer les habitants, les enfants font généralement cela pour s’amuser et cet acte n’a rien de malveillant, d’autant plus qu’aujourd’hui, 52% des gens n’ouvrent pas la porte à un inconnu.

Malheureusement, tout le monde ne l’entend pas de cette façon puisque ce jeu a coûté la vie à un enfant âgé de 11 ans à Houston, aux États-Unis.

Il sonne à une porte et se fait tuer

Le drame a eu lieu ce dimanche 31 août. Aux alentours de 23h, le petit garçon s’amusait avec ses amis à sonner aux portes avant de s’enfuir. Le groupe a sonné chez un homme, mais tout ne s’est pas bien passé puisque l’habitant est sorti de chez lui et a poursuivi les enfants, une arme dans les mains. Selon ABC News, il aurait ensuite tiré plusieurs coups de feu sur le garçon de 11 ans.

Grièvement blessé, l’enfant a été transporté à l’hôpital. Il est malheureusement décédé de ses blessures le lendemain. Ce drame a créé une vive émotion dans le quartier.

“Ils ne pouvaient pas faire de mal, ils jouaient seulement avec une sonnette. Ça fait vraiment mal au coeur”, a confié un habitant, selon des propos rapportés par Ouest-France.

Un suspect a été interpellé sur place puis relâché. Lors d’une perquisition à son domicile, les policiers ont trouvé plusieurs fusils et armes de poing. Une enquête est actuellement en cours et les forces de l’ordre analysent les images de vidéosurveillance de la ville pour comprendre ce qu’il s’est passé et confirmer sa culpabilité. Compte tenu de la situation, celui-ci devrait être jugé pour meurtre.

Ce n’est pas la première fois que ce genre de drame se produit. En mai dernier, un lycéen de 18 ans a été tué après avoir joué à ce jeu en Virginie. En 2020, un automobiliste a percuté volontairement une voiture qui transportait six adolescents qui venait de faire la même farce en Californie. Trois jeunes de 16 ans ont été tués et le conducteur a été condamné à la prison à vie.