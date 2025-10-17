Un italien fait semblant d'être aveugle pendant 53 ans et touche... 1 million d'euros

En Italie, un retraité a fait semblant d’être aveugle pendant un demi-siècle pour toucher des aides sociales. Une supercherie qui lui a rapporté 1 million d’euros mais qui vient se retourner contre lui.

Bien vu ! Du haut de ses 70 ans, un retraité italien a été arrêté ce lundi 13 octobre 2025, près de Montecchio Maggiore, en Vénétie, dans le nord-est du pays, rapportent la Rai et Le Parisien.

La raison ? Le septuagénaire est accusé d’avoir simulé une cécité totale pour toucher une pension d’invalidité. Aussi fou que cela puisse paraître, ce dernier a fait semblant d’être aveugle pendant cinquante ans.

Son stratagème frauduleux lui a permis de récolter plus d’un million d’euros.

Voiture de police italienne Crédit Photo : iStock

Une enquête révèle la supercherie

Tout a commencé en 1972 lorsque le principal concerné a été victime d’un accident de travail. C’est dans ce contexte que celui-ci a eu l’idée d’arnaquer la sécurité sociale pour percevoir des indemnités.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les meilleures choses ont une fin. C’est une enquête des services de la Garde des finances (l’équivalent de la Brigade financière en France) qui a mis en lumière cette supercherie.

Un homme en train de lire avec ses doigts Crédit Photo : iStock

En effet, le fraudeur a été aperçu en train de jardiner seul, manipulant des outils dangereux comme des sécateurs ou des taille-haies. Ce n’est pas tout. Suivi par deux policiers, le retraité a été filmé sur un marché sans assistance.

Sur ces images, on le voit faire ses emplettes et choisir minitieusement ses fruits et légumes, payés en espèces. Cet ensemble de preuves a permis de démasquer l’Italien.

Le retraité bientôt convoqué devant le tribunal

Une fois cette étape terminée, la brigade financière a alerté les services de sécurité sociale et la parquet régional de la Cour des comptes de Vénétie. Résultat : le versement des allocations a aussitôt été suspendu et un redressement fiscal a été réalisé.

Palais de justice en ItalieCrédit Photo : iStock

Les investigations ont révélé que l’homme a perçu illégalement 200  000 euros au cours de ces cinq dernières années, « la limite rétroactive maximale dans ce genre d’affaires », soulignent nos confrères.

Face à cette situation, l’auteur des faits sera bientôt convoqué devant le tribunal. Reste désormais à savoir s’il sera condamné à rembourser la somme.

Source : Le Parisien
