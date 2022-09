Un homme atteint d'un cancer se marie à l'hôpital pour ne pas laisser la maladie empêcher son mariage

Après avoir vaincu une première fois le cancer, Zach a décidé de demander Madison en mariage. Malheureusement, son cancer est revenu et le couple a décidé d’organiser la cérémonie de mariage à l’hôpital.

Zach est un homme âgé de 26 ans qui est en couple avec Madison, 24 ans. Le couple s’est rencontré pour la première fois en 2015. À cette époque, les adolescents étaient seulement amis et ce n’est qu’en 2018 qu’ils ont entamé une relation amoureuse. Après un premier rendez-vous, le couple ne s’est plus séparé.

« Nous avons été ensemble tous les jours depuis. Je pense que la seule fois où nous avons été séparés, c’est quand il était à l’hôpital », a confié Madison.

Crédit photo : @madison_stroup

En effet, Zach a été diagnostiqué d’un cancer en novembre 2020. Il s’agit d’un lymphome, qui touche les ganglions lymphatiques et qui affecte les globules blancs, qui sont vitaux pour le bon fonctionnement du système immunitaire. Après avoir suivi une chimiothérapie, Zach était en rémission en mars 2021. C’est à ce moment-là qu'il a décidé de demander Madison en mariage, ce que la jeune femme a accepté avec joie.

Ils se marient à l’hôpital

Malheureusement, le cancer de Zach est revenu en décembre 2021 et a touché le système nerveux du jeune homme.

« C’était dans sa colonne vertébrale thoracique et la tumeur se développait de manière agressive. Il était si grand qu’il a coupé toute sensation de sa poitrine jusqu’au bas de son corps », a confié Madison.

Crédit photo : @madison_stroup

Ainsi, Zach avait besoin d’aide en permanence pour se déplacer et Madison était là pour lui tous les jours. Cette épreuve a rapproché le couple, qui n’avait jamais été aussi soudé. Les amoureux ont finalement décidé de se marier à l’hôpital, où Zach recevait son traitement, pour ne pas laisser la maladie gagner et les empêcher de se marier. La cérémonie a été organisée et financée par une association caritative qui aide les jeunes adultes atteints de cancer. Un gâteau, des fleurs, des décorations et des cadeaux ont été envoyés.

Comme les proches des mariés ne pouvaient pas venir à l’hôpital pour assister à la cérémonie en raison des restrictions sanitaires, des personnels de santé étaient présents. Des infirmières ont également coiffé Madison avant la cérémonie.

Le marié est en rémission

Une vidéo du mariage a été publiée sur TikTok et est rapidement devenue virale. Sur la vidéo, on peut voir le combat de Zach contre le cancer, les photos de fiançailles du couple et la cérémonie. Cette vidéo émouvante a été vue plus de 22 millions de fois et Madison a reçu de nombreux commentaires de soutien.

Crédit photo : @madison_stroup

Aujourd’hui, Zach est en rémission et il reprend du poids et de la force chaque jour. Le couple a des projets puisqu’il souhaite organiser une nouvelle cérémonie de mariage en présence de tous ses proches, et aller à la plage pour la lune de miel.