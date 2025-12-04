Un chasseur meurt noyé en voulant sauver son chien tombé dans un bassin de rétention d'eau

Un chasseur est décédé dans le Val d’Oise ce mardi 2 décembre. Il s’est noyé alors qu’il tentait de récupérer son chien qui était tombé dans un bassin de rétention d’eau.

Les accidents de chasse sont nombreux. Il y a quelques jours, un sanglier blessé a tué le chasseur qui le traquait pour l’achever et en novembre dernier, un chasseur a accidentellement tué son compagnon de chasse en voulant ranger son arme. Si les chasseurs peuvent être victimes de leurs balles ou des animaux qu’ils traquent, un nouvel incident pas comme les autres a récemment eu lieu.

Un drame s’est produit ce mardi 2 décembre à Maudétour-en-Vexin, dans le Val d’Oise, puisqu’un chasseur âgé de 41 ans a perdu la vie.

Un nouvel accident de chasse

Avec l’un de ses compagnons de chasse, il avait été appelé par le propriétaire d’un terrain où se trouvait un bassin de rétention d’eau. Ce dernier souhaitait que les chasseurs traquent les sangliers qui causent régulièrement des dégradations à cet endroit, afin de limiter leur nombre et les éloigner.

Cependant, tout ne s’est pas bien passé pour les deux chasseurs ce jour-là. Bien qu’ils avaient l’habitude de chasser sur la propriété, ils ont fait face à un imprévu.

Il essaie de sauver son chien

Le chien de l’un des chasseurs s’est aventuré dans le bassin de rétention d’eau. Paniqué, son maître est allé dans l’eau pour le récupérer, la cartouchière pleine à la taille. Malheureusement, il est mort noyé dans le bassin. Son camarade de chasse qui était présent à ses côtés n’a rien pu faire. Comme le précise Le Parisien, “les bords du bassin, recouverts d’un film plastique, l’en auraient empêché” puisqu’ils rendaient toute prise impossible.

Le deuxième chasseur a immédiatement appelé les secours. Sur place, une équipe de plongeurs est allée dans l’eau et a retrouvé le corps à 4 mètres de profondeur. L’équipe du Samu a constaté le décès sur place. Le chien est quant à lui sain et sauf.