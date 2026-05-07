Abdallah, 24 ans, court sur l'autoroute pour fuir la police et meurt percuté par une voiture

À Rosny-sous-Bois, un jeune homme âgé de 24 ans est mort après s’être aventuré en courant sur l’autoroute. Détenteur d’un joint de cannabis, il voulait fuir les forces de l’ordre.

Un drame a eu lieu ce lundi 4 mai, dans l’après-midi, à Rosny-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Abdallah, un jeune homme de 24 ans né en Algérie et sans domicile connu, a été contrôlé par des policiers alors qu’il fumait un joint dans une voiture.

Les forces de l’ordre ont voulu contrôler les occupants de la voiture car ils faisaient de grands gestes et avaient l’air agressifs. Mais en les voyant, Abdallah, un joint de cannabis à la main, a pris la fuite en courant.

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Il se fait renverser sur l’autoroute

Selon les faits rapportés par Le Parisien, le jeune homme a couru pendant une dizaine de mètres, poursuivi par les policiers, et a rejoint l’autoroute. Il a franchi les voies en courant ainsi que le terre-plein central dans le but de traverser.

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Malheureusement, Abdallah a été renversé par une voiture, une Mini Cooper qui circulait sur l’A86. Les policiers lui ont immédiatement prodigué les premiers soins et ont appelé les secours. Les pompiers ont fait un massage cardiaque pour tenter de réanimer la victime, en vain. Abdallah est décédé sur place.

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Ce n’est pas la première fois qu’un drame a lieu sur l’autoroute. En juin dernier, un homme s’est disputé avec sa compagne dans la voiture et a sauté du véhicule lancé à 90 km/h.

Deux enquêtes en cours

Deux enquêtes ont été ouvertes pour en savoir plus sur les circonstances exactes de l’incident. Le conducteur de la Mini qui a renversé le piéton, un homme âgé de 77 ans, a été entendu par la police. Il a affirmé que le jeune homme avait surgi devant sa voiture et qu’il n’avait pas pu l’éviter. Il n’avait pas consommé d’alcool ni de drogue.

Les quatre policiers qui ont arrêté Abdallah ont également été auditionnés mais aucun élément n’a été relevé contre eux. Les enquêtes sont toujours en cours pour comprendre le déroulement exact des faits.