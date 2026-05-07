Abdallah, 24 ans, court sur l'autoroute pour fuir la police et meurt percuté par une voiture

Par  |

Une autoroute

À Rosny-sous-Bois, un jeune homme âgé de 24 ans est mort après s’être aventuré en courant sur l’autoroute. Détenteur d’un joint de cannabis, il voulait fuir les forces de l’ordre.

Un drame a eu lieu ce lundi 4 mai, dans l’après-midi, à Rosny-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Abdallah, un jeune homme de 24 ans né en Algérie et sans domicile connu, a été contrôlé par des policiers alors qu’il fumait un joint dans une voiture.

Les forces de l’ordre ont voulu contrôler les occupants de la voiture car ils faisaient de grands gestes et avaient l’air agressifs. Mais en les voyant, Abdallah, un joint de cannabis à la main, a pris la fuite en courant.

Un contrôle de policeCrédit photo : iStock

Il se fait renverser sur l’autoroute

Selon les faits rapportés par Le Parisien, le jeune homme a couru pendant une dizaine de mètres, poursuivi par les policiers, et a rejoint l’autoroute. Il a franchi les voies en courant ainsi que le terre-plein central dans le but de traverser.

La suite après cette vidéo

Malheureusement, Abdallah a été renversé par une voiture, une Mini Cooper qui circulait sur l’A86. Les policiers lui ont immédiatement prodigué les premiers soins et ont appelé les secours. Les pompiers ont fait un massage cardiaque pour tenter de réanimer la victime, en vain. Abdallah est décédé sur place.

Une autorouteCrédit photo : iStock

Ce n’est pas la première fois qu’un drame a lieu sur l’autoroute. En juin dernier, un homme s’est disputé avec sa compagne dans la voiture et a sauté du véhicule lancé à 90 km/h.

Deux enquêtes en cours

Deux enquêtes ont été ouvertes pour en savoir plus sur les circonstances exactes de l’incident. Le conducteur de la Mini qui a renversé le piéton, un homme âgé de 77 ans, a été entendu par la police. Il a affirmé que le jeune homme avait surgi devant sa voiture et qu’il n’avait pas pu l’éviter. Il n’avait pas consommé d’alcool ni de drogue.

Les quatre policiers qui ont arrêté Abdallah ont également été auditionnés mais aucun élément n’a été relevé contre eux. Les enquêtes sont toujours en cours pour comprendre le déroulement exact des faits.

Google Follow Suivez nous sur Google

Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News). Passionnée par la transmission d'informations fiables, je mets mon analyse au service d'un traitement de l'info à la fois engagé et sourcé.

À lire aussi
Capture d'écran Facebook
Malade, un garçon de 11 ans réalise son rêve en montant dans une voiture de police... et meurt quelques heures après
Un train percute une voiture dans le Rhône
Un TGV percute une voiture de plein fouet sur un passage à niveau, la vidéo fait froid dans le dos
Un koala sauvage sur une route
Un koala meurt après avoir été attaché à une voiture et traîné dans la rue, le coupable identifié
Capture d'écran X
Une suspecte menottée dans une voiture de police s'enfuit par la fenêtre pendant que les agents regardent ailleurs
Capture d'écran X
En plein match, un ballon percute une mouette, un joueur lui fait un massage cardiaque