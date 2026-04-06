Une suspecte menottée dans une voiture de police s'enfuit par la fenêtre pendant que les agents regardent ailleurs

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Capture d'écran X

Dans le Michigan, aux États-Unis, une femme menottée s’est échappée d’une voiture de police par une fenêtre entrouverte, sans que les policiers ne s’en rendent compte.

Une performance défiant celles des plus grands contorsionnistes !

Une scène surréaliste s’est produite samedi 28 mars à Muskegon Heights, une ville du Michigan (États-Unis), rapporte le média belge 7sur7.

Alors qu’elle était menottée à l’arrière d’une voiture de police, une femme s’est faufilée par une fenêtre entrouverte pour s’échapper, pendant que les policiers regardaient… ailleurs.

La police arrête une femme

Le jour des faits, un agent de police en patrouille a aperçu un véhicule garé devant un commerce abandonné vers 15h30, a expliqué le chef Maurice Sain dans un communiqué publié sur Facebook.

Le policier s’est approché de la voiture et a interpellé les personnes à bord. Si le conducteur a pu être identifié, la passagère, elle, restait inconnue.

« Un agent de renfort est arrivé avec un scanneur d’empreintes digitales afin de confirmer l’identité de la femme », indique le communiqué.

La suite après cette vidéo

Capture d'écran X Crédit Photo : Robert Williams via Storyful

Les informations ont mis en lumière un fait inquiétant : elle était recherchée pour violation de sa liberté conditionnelle.

Ce qui devait arriver arriva… La fugitive de 38 ans a été arrêtée, menottée, et placée sur le siège arrière d’un véhicule de patrouille du département de police de Muskegon Heights.

Elle s’échappe en passant par la fenêtre

Alors que les agents inspectaient la voiture stationnée devant le magasin, la suspecte a réussi se contorsionner à travers l’étroit interstice d’une fenêtre à moitié ouverte. Après cette prouesse technique, la trentenaire a pris la fuite à pied.

Cette scène lunaire a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux par un témoin. Choqué par ce qu’il venait de voir, il s’écrie : « Vous voyez ça en direct ! Ils n’ont rien vu ! ».

Capture d'écran X Crédit Photo : Robert Williams via Storyful

Après trois jours de cavale, elle a finalement été arrêtée mardi matin, après s’être cachée dans une résidence abandonnée.

Cette dernière a été « écrouée à la prison du comté de Muskegon, sous plusieurs chefs d’accusation », a déclaré le département de police de la ville. Elle est notamment poursuivie pour violation de domicile au troisième degré.

Contre toute attente, l’Américaine s’en sort sans inculpation pour évasion. Et pour cause : il s’agit d’un simple délit dans cet État.

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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