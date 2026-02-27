En plein match, un ballon percute une mouette, un joueur lui fait un massage cardiaque

Direction la Turquie, où une mouette s’est invitée sur la pelouse lors d’un match de football avant d’être percutée par le ballon. Inconsciente, elle a été réanimée par le capitaine d’une des équipes.

Des animaux farceurs s’incrustent parfois sur des terrains de football. Au Chili, un chien a par exemple interrompu un match féminin pour réclamer des caresses aux joueuses.

Plus tôt ce mois-ci, en Turquie, un oiseau a fait irruption sur la pelouse lors d’une rencontre de football opposant deux équipes masculines, a rapporté Ouest-France.

🇹🇷 CRAZY:



The goalkeeper hit a seagull with the ball right during a match of the Istanbul amateur league!



Fortunately, a player was on the field who was able to perform cardiopulmonary resuscitation on the bird and save it from death.



He saved the bird! pic.twitter.com/dhuuPtGBtl — Lord Bebo (@MyLordBebo) February 23, 2026

Un ballon percute une mouette

Selon les informations de nos confrères, cette scène s’est produite dimanche 22 février à Zeytinburnu.

Ce jour-là se disputait la finale des barrages de la première Ligue amateur d’Istanbul. À l’affiche : Mevlanakapı Güzelhisar contre Istanbul Yurdum Spor.

Alors que la rencontre battait son plein, l’un des gardiens a dégagé le ballon. Contre toute attente, la frappe a percuté de plein fouet une mouette qui survolait le terrain. Résultat : le volatile s’est effondré sur au sol, inconscient.

Face à cette situation, les joueurs se sont regroupés autour de l’animal pour lui venir en aide.

Un joueur lui prodigue les premiers soins

Par réflexe, Gani Catan, capitaine de l’Istanbul Yurdum Spor, a immédiatement pratiqué un massage cardiaque sur la mouette. Son geste a permis de lui sauver la vie puisqu’elle a rouvert les yeux quelques instants plus tard.

La mouette a ensuite été prise en charge par l’équipe médicale, qui se trouvait à proximité. Blessée à l’aile, elle est finalement décédé, a annoncé ce mardi le site turc Zpor.

De son côté, l’équipe Istanbul Yurdum Spor s’est inclinée face à son adversaire.