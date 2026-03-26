Un koala meurt après avoir été attaché à une voiture et traîné dans la rue, le coupable identifié

En Australie, un koala est mort après avoir vraisemblablement été attaché à un véhicule et traîné dans la rue.

Un acte d’une cruauté abominable. Attention, une image graphique dans cet article pourrait heurter la sensibilité.

La ville de Koroit, une petite commune rurale de l’État de Victoria, en Australie, a été le théâtre d’une scène glaçante : un koala a été retrouvé baignant dans son sang après avoir été, selon les premières informations, attaché à une voiture puis traîné dans la rue.

Un koala tué après avoir été traîné par une voiture

Les faits se sont produits ce mercredi 25 mars, aux alentours de 17 heures, rapporte le magazine People. Une soignante de Mosswood Wildlife, un centre local de secours et de réhabilitation de la faune, a été dépêchée sur les lieux, dans la rue King.

Colleen Edwards, responsable bénévole, a indiqué que la route portait des traces « de sang et de poils tout le long », où l’animal a été traîné.

Crédit Photo : iStock

Toujours selon elle, une corde aurait été nouée autour du cou du marsupial, l’autre extrémité étant fixée à l’attelage d’un véhicule. Le koala aurait ensuite été traîné sur la chaussée. À son arrivée au refuge, le petit mammifère était gravement blessé et souffrait d’atroces douleurs.

« Lorsqu’il est arrivé chez nous, il était couvert de sang et présentait de profondes abrasions sur une grande partie de son corps. Sa mâchoire était complètement détruite, avec de multiples fractures sur l’ensemble du visage », a expliqué Colleen Edwards à ABC News.

Le koala a finalement dû être euthanasié par un vétérinaire, ses blessures étant trop graves pour qu’il survive.

La suite après cette vidéo

Crédit Photo : Mosswood Wildlife

L’auteur présumé du crime a été identifié

Jeudi 26 mars, les autorités ont annoncé avoir identifié l’auteur présumé de ce crime. Pour l’instant, on ignore si ce dernier a été arrêté ou placé en garde à vue.

« À ce stade, notre priorité est que l’auteur de cet acte odieux fasse face à toute la rigueur de la loi, certains aspects de cette affaire restant profondément troublants », a confié la responsable bénévole.

Crédit Photo : Colleen Edwards

La spécialiste a insisté sur un point essentiel : elle souhaite que le plus grand nombre de personnes soit informé de cet acte, « afin que l’affaire ne soit pas étouffée par une simple réprimande ».

« Par-dessus tout, nous voulons voir justice rendue pour ce magnifique koala, qui était au sommet de sa vie », a-t-elle ajouté.

L’association invite le public à se manifester s’il possède des vidéos ou a été témoin de l’incident. Une enquête est actuellement en cours pour déterminer les circonstances exactes des faits.

À noter que le suspect pourrait être condamné à une peine de prison pour la cruauté volontaire infligée au koala.