Un TGV percute une voiture de plein fouet sur un passage à niveau, la vidéo fait froid dans le dos

Un train percute une voiture dans le Rhône

Ce jeudi 8 janvier, des automobilistes ont été témoins d’un violent accident impliquant un TGV et une voiture sur un passage à niveau, dans le Rhône. Un témoin a filmé la scène.

Les images sont impressionnantes ! Et bien heureusement, aucune victime n’est à déplorer, si ce n’est la voiture percutée par un TGV alors qu’elle était à l’arrêt sur un passage à niveau.

La scène s’est déroulée ce jeudi 8 janvier, vers 7 h 25, dans la commune de Saint-Romain-en-Gier, dans le Rhône. Un TGV allant de Saint-Étienne vers Paris, en passant par Lyon, a percuté de plein fouet un véhicule sur le passage à niveau.

Sur les images filmées par un témoin de l’accident et relayées par le média Actu Saint-Étienne, on peut y voir une camionnette blanche au milieu des voies, à l’arrêt après la barrière de signalisation. On entend alors le klaxon du train peu avant la collision inévitable.

Le TGV SNCF s’est immobilisé quelques mètres plus loin.

Un trafic interrompu jusqu'à 10 h

Fort heureusement, il n’y a pas de blessé, que ce soit dans le train ou dans la voiture. Le conducteur de la fourgonnette a pu sortir à temps et s’écarter du lieu de la collision.

On ignore encore les causes de cet accident, même si les chaussées étaient enneigées.

Le trafic ferroviaire Saint-Étienne–Lyon a été coupé jusqu’à 10 heures du matin. Si la voiture a été détruite, le train a également été endommagé. Ce dernier a dû être remorqué jusqu’à Rive-de-Gier où ont été pris en charge les 44 voyageurs qui étaient à bord.

