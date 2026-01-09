Un TGV percute une voiture de plein fouet sur un passage à niveau, la vidéo fait froid dans le dos

Ce jeudi 8 janvier, des automobilistes ont été témoins d’un violent accident impliquant un TGV et une voiture sur un passage à niveau, dans le Rhône. Un témoin a filmé la scène.

Les images sont impressionnantes ! Et bien heureusement, aucune victime n’est à déplorer, si ce n’est la voiture percutée par un TGV alors qu’elle était à l’arrêt sur un passage à niveau.

La scène s’est déroulée ce jeudi 8 janvier, vers 7 h 25, dans la commune de Saint-Romain-en-Gier, dans le Rhône. Un TGV allant de Saint-Étienne vers Paris, en passant par Lyon, a percuté de plein fouet un véhicule sur le passage à niveau.

Sur les images filmées par un témoin de l’accident et relayées par le média Actu Saint-Étienne, on peut y voir une camionnette blanche au milieu des voies, à l’arrêt après la barrière de signalisation. On entend alors le klaxon du train peu avant la collision inévitable.

Le TGV SNCF s’est immobilisé quelques mètres plus loin.

🔴🚆 EXCLUSIF. Ce jeudi matin, un TGV a percuté une voiture sur un passage à niveau entre Rive-de-Gier (Loire) et Givors (Rhône). Les images sont impressionnantes.

Un trafic interrompu jusqu'à 10 h

Fort heureusement, il n’y a pas de blessé, que ce soit dans le train ou dans la voiture. Le conducteur de la fourgonnette a pu sortir à temps et s’écarter du lieu de la collision.

On ignore encore les causes de cet accident, même si les chaussées étaient enneigées.

Le trafic ferroviaire Saint-Étienne–Lyon a été coupé jusqu’à 10 heures du matin. Si la voiture a été détruite, le train a également été endommagé. Ce dernier a dû être remorqué jusqu’à Rive-de-Gier où ont été pris en charge les 44 voyageurs qui étaient à bord.