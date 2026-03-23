Malade, un garçon de 11 ans réalise son rêve en montant dans une voiture de police... et meurt quelques heures après

Aux Pays-Bas, un enfant en fin de vie a pu réaliser son souhait : faire un tour à bord d’une voiture de police avant de mourir le lendemain.

Un rêve devenu réalité !

À Maastricht, aux Pays-Bas, l’histoire d’un garçon malade de 11 ans a ému les habitants et les internautes.

Atteint d’un cancer du pancréas incurable, il a réalisé son rêve avec l’aide des policiers. Malheureusement, il est décédé quelques heures plus tard.

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Mourant, il réalise son souhait

Comme le rapporte le média local HLN, le petit bonhomme était passionné par une série policière néerlandaise et les forces de l’ordre.

Son souhait était donc de rencontrer des policiers et de « découvrir par lui-même à quoi ressemblait un commissariat », expliquent nos confrères.

La police de Maastricht a eu vent de son vœu et a décidé de lui offrir la journée de ses rêves. Accompagné de sa famille, il s’est rendu dans les locaux du commissariat dimanche 15 mars.

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Au programme : une visite guidée des lieux et la participation à une intervention à bord d’un véhicule de police. Huit voitures ont ainsi défilé en convoi dans le centre-ville, sous les ordres du petit bonhomme. À son signal, toutes les sirènes ont retenti en même temps.

« Nous avons pu offrir, à lui et à sa famille, une journée inoubliable, qui s’est terminée par une balade d’urgence en convoi à travers le centre de Maastricht », a indiqué la police de Maastricht sur sa page Facebook.

Avant d’ajouter :

La suite après cette vidéo « Le garçon avait la tâche importante de compter à rebours et d’allumer les sirènes en même temps que les sept autres véhicules de police ».

Les policiers lui rendent hommage après sa mort

Le lendemain de la réalisation de son rêve, le petit garçon a rendu son dernier souffle, a annoncé la police de Maastricht sur les réseaux sociaux.

Pour lui rendre hommage, elle a partagé une vidéo de cette dernière journée, qui a récolté plus de 300 000 vues.

« En mémoire d’un vrai battant », peut-on lire dans la publication.

Ces images émouvantes ont bouleversé les utilisateurs, d’autant plus que certains d’entre eux avaient assisté à la scène la veille.

Une personne a écrit :

« Oh, on t’avait vu passer en voiture hier, le garçon nous a fait signe ».

Une autre a écrit :

« C’est bouleversant, mais c’est magnifique que vous ayez pu faire cela pour lui ».

Une troisième a indiqué :