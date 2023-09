“Elle a confondu le four avec le passe-plat” : un restaurateur pousse un coup de gueule contre les avis frauduleux sur internet

Maître-restaurateur, Olivier Vierzon a très peu apprécié le commentaire d'une supposée cliente sur la plateforme TripAdvisor. Menant son enquête en vidéo, il a poussé un coup de gueule sur ces avis frauduleux.

Quand on va au restaurant, on pense essentiellement à combler le vide dans notre estomac, espérant faire frémir nos papilles. Seulement voilà, on ne pense jamais aux petites mains qui travaillent avec passion pour vous servir des bons plats dans le meilleur des conforts.

Avec la multiplication des plateformes, de nombreux établissements gastronomiques sont souvent soumis aux commentaires, qu’ils soient positifs ou négatifs. Quand ceux-ci sont négatifs, ça ne fait jamais plaisir, mais encore faut-il qu’ils soient constructifs. Et il peut parfois arriver que les commentaires que vous lisez soient tout simplement faux !

Maître-restaurateur à l’Hôtel-Dieu de Sarlat, dans le Périgord, Olivier Vierzon a décidé de lutter contre ces avis frauduleux et surtout l'immunité des plateformes en question, à l’aide d’une vidéo qui a récolté un million de vues.

Dans sa vidéo, il lit un commentaire, sur TripAdvisor, qui a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Signé par une certaine “Francine B.”, le commentaire attribue une note de 3 sur 5 et accuse le restaurateur de servir un dessert décongelé à ses clients.

Agacé par un tel commentaire qu’il juge douteux, il mène son enquête et découvre que la cliente a confondu le four avec le passe-plat. D’une durée de 10 minutes, la vidéo montre le restaurateur en train de mener son enquête tout en répondant à la cliente, qu’il estime “à côté de ses pompes”.

La guerre aux avis frauduleux

S’il a signalé le commentaire à Tripadvisor, la plateforme lui répond que le commentaire n’enfreint aucune règle du site et qu’elle n’allait pas le supprimer : “Quand on leur demande de l'aide face à des commentaires mensongers, ils s'en moquent royalement. (...) Je ne peux pas l’accepter”.

Sa vidéo atteint rapidement les 10 000 vues, puis les 100 000, jusqu’au million. Un succès incroyable qui ravit le restaurateur et la direction de son établissement : “J’ai dit à mes gars qu’il va falloir qu’on assume car j’étais persuadé qu’on allait se faire lyncher. Mais à ma très grande surprise, on a eu énormément de soutien et pas de que de professionnels”, confie-t-il à La Dépêche du Midi.

S’il assume les critiques négatives, tant qu’elles sont constructives et l’aident à améliorer sa cuisine, Oliver Vierzon veut faire la guerre aux avis frauduleux “qui font mal gratuitement”. Le restaurateur a quand même déjà lu des avis sur des plats qui n’existaient même pas au menu.

Il espère que son appel sera entendu par toute la fédération française des restaurateurs hôteliers afin qu’ils puissent se défendre face aux avis frauduleux : “Aujourd'hui, je demande à tous les restaurateurs de répondre au cas par cas, de la manière avec laquelle eux nous attaquent, c’est-à-dire par des vidéos. Je sais que ça prend du temps mais c'est un combat qu'il faut mener, car à force ça risque de devenir ingérable”.