Un squatteur force la porte d'un logement et découvre un cadavre vieux de... 14 ans

À Malaga, en Espagne, un squatteur a fait une macabre découverte en s’introduisant par effraction dans un logement inoccupé. Il est tombé nez à nez avec le corps momifié d’une femme décédée depuis plus de dix ans.

Il n’avait pas choisi cette maison par hasard. Pendant plusieurs semaines, ce père de famille à la rue avait surveillé une demeure afin de s’assurer qu’elle était inoccupée afin de s’y réfugier. Une fois convaincu que le logement était vacant, il a forcé la serrure et s’y est introduit avec sa fille, âgée de 11 ans.

Cependant, le refuge imaginé leur a réservé une macabre découverte selon El Pais et Diario Sur, qui rapportent cette sombre histoire. Une fois à l’intérieur, le squatteur et sa fille ont découvert la présence d’un corps momifié d’une femme décédée depuis plus de 10 ans.

Pris de panique, ils se sont empressés de quitter les lieux pour alerter les autres habitants de l’immeuble. Selon les médias locaux, l’état du corps laisse à penser que la femme est décédée aux alentours de 2011, soit il y a environ quatorze ans.

Une rotation régulière parmi les résidents voisins

Les autorités sont rapidement intervenues et ont transféré la dépouille à l’Institut de médecine légale afin de réaliser une autopsie et de déterminer les causes exactes du décès. Selon les premiers éléments de l’enquête, la défunte était presque centenaire au moment de sa mort.

Après avoir identifié le corps, ils ont suggéré qu’il s’agissait d’une veuve, depuis une quinzaine d’années, et qu’elle serait morte de causes naturelles. Mais comment le cadavre d’une personne a pu rester dans cette maison pendant autant de temps sans que personne ne le remarque ?

Selon la police de Malaga, la rotation régulière des résidents dans cette rue, située au nord de la ville, explique l’absence de signalement de la part du voisinage. De plus, les fenêtres du logement ont été laissées entrouvertes, empêchant les voisins de soupçonner la présence d’un corps cadavérique pendant toutes ces années.