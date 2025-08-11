Ces 6 objets n'existent pas dans une maison bien rangée, selon les experts

Vous trouvez que votre maison n’est pas très bien rangée et vous voudriez que ça change ? Selon des experts du rangement, une maison bien rangée et fonctionnelle ne contient aucun de ces 6 objets.

Il est souvent difficile de garder sa maison bien rangée et fonctionnelle. Surtout si vous avez des enfants. Pourtant, une maison bien ordonnée où chaque objet occupe la place qu’il mérite peut faire du bien à votre humeur. Il peut favoriser une sensation de calme et de bien-être. C’est une raison parfaite pour s’y mettre.

Produits alimentaires

Crédit photo : AndreyPopov/ iStock

Pour ce faire, les experts préviennent : il va falloir vous séparer de plusieurs objets. Il suffit de mettre en place une habitude pour en profiter. Commencez par la cuisine. Séparez-vous des produits périmés dans votre réfrigérateur et congélateur. Vous saurez pour la prochaine fois qu’il vaut mieux acheter ce dont vous avez besoin afin d’éviter tout risque de gâchis.

Appareils et ustensiles

Crédit photo : Mangone/ iStock

Tournez-vous ensuite vers le plan de travail. Si celui-ci est encombré, difficile de pouvoir y préparer les repas. Alors, rangez les appareils et ustensiles que vous n’utilisez pas souvent. En plus, ils resteront à l’abri de la poussière. N’hésitez pas à vous débarrasser de ceux dont vous ne vous servez plus ou ne voulez plus. Vous verrez, vous y verrez plus clair.

D’autres objets de la maison à bannir

Tupperwares

Crédit photo : EvgeniLukianenko/ iStock

Restons encore un peu dans la cuisine. Si vous faites partie de ceux qui possèdent beaucoup de Tupperwares, vous avez sans doute remarqué qu’il était difficile de les ranger correctement. Blake Jones, expert du rangement, invite à jeter les boîtes qui n’ont plus de couvercle puisqu’elles sont obsolètes. Puis, il conseille de jeter tous les modes d’emploi des appareils : « La plupart sont accessibles en ligne de nos jours ». Pour cette suggestion, faites comme bon vous semble.

Objets et bibelots

Crédit photo : Sergey Nazarov/ iStock

Passons ensuite aux placards et étagères. Quels sont les bibelots dont vous n’avez plus besoin ? Les objets cassés que vous vous êtes promis de réparer mais qui sont toujours en sale état ? Ne craignez pas de vous débarrasser des objets dispensables, cela fera de la place.

« Si quelque chose n'est plus fonctionnel, vous ne le trouverez pas dans une maison bien organisée car il ne sert plus à rien », rappelle Alisson Flinn, experte en rangement.

Journaux et papiers

Crédit photo : artisteer/ iStock

Qu’en est-il de vos vieux journaux et magazines ? Une fois que vous les avez lus et que vous n’en avez plus besoin, jetez-les à la poubelle. S’ils ne vous intéressent pas, ne trouvez pas d’excuses pour les lire plus tard. Ils ne font qu'encombrer votre maison. Faites de même avec les emballages de vos courses. Lavez et/ ou rangez vos achats rapidement et jetez les emballages. Les sacs peuvent être réutilisables lors de prochaines courses afin d’éviter que le vendeur vous en donne un nouveau.

Vêtements

Crédit photo : OKrasyuk/ iStock

Enfin, et sûrement le plus dur pour beaucoup : faire le tri dans son armoire. Il vous est difficile de vous séparer de vos vêtements. Mais pensez à ceux que vous ne portez plus ou qui ne vous vont plus. Même à ceux qui ne vous plaisent plus. Vous pouvez les revendre à des friperies ou des sites en ligne s’ils sont en bon état, ou les donner à des associations.

Pour résumer, ne gardez que ce qui vous est nécessaire, vous éviterez ainsi d’accumuler les objets inutiles et insignifiants.