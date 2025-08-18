Voici pourquoi il y a un petit trou dans la languette des canettes (ce n'est pas ce que vous croyez)

Personne ouvrant une canette de soda avec la languette

La languette des canettes a été conçue pour une raison précise que l’on ne soupçonne pas.

C’est l’été et il fait chaud. Alors, pour se rafraîchir, on peut se tourner vers une canette de soda. C’est pratique puisqu’il suffit de soulever la languette pour l’ouvrir, puis de déguster. Ensuite, libre à vous d’utiliser une paille ou non.

D’ailleurs, vous avez sans doute remarqué que la languette était dotée d’un trou. Ce dernier est bien utile pour faire tenir une paille en place. Pourtant, ce n’est pas pour cela que ce petit trou ovale est là. Même si le coup de la paille est une bonne idée.

C’est Ermal Cleon Fraze qui a eu l’idée de la languette en 1962. Mais c’est bien son compatriote américain Daniel F. Cudzik qui a eu l’idée d’y mettre une languette soudée et non détachable. Avec en prime, un petit trou.

Une fonctionnalité bien précise

Canettes de sodaCrédit photo : Funtap/ iStock

Daniel F. Cudzik n’avait pas pensé à la paille lorsqu’il a mis au point la languette soudée à la canette. Ce n’est pas pour des raisons esthétiques non plus. Ce trou dans la canette est purement scientifique. Il sert à réduire l’effort nécessaire pour perforer le couvercle en aluminium.

Grâce à ce petit trou, il est plus facile de lever la languette et d’ouvrir la canette. De plus, cette idée était également efficace au niveau environnemental, sans que Daniel F. Cudzik le sache néanmoins.

Avec ce trou, c’est moins d’aluminium nécessaire à la fabrication de ces canettes ultra-populaires. Comme l’indiquent Marmiton et Rayon Boisson, 4,7 milliards de canettes ont été vendues en France en 2024. Cela fait une grosse quantité d’aluminium. Surtout quand on sait que les canettes sont moins recyclées en France que dans le reste de l’Europe où les chiffres atteignent 75%.

Dès lors, cette petite languette est pratique à bien des égards.

