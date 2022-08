Elle rêve de travailler chez Pixar, dessine à la craie devant le siège social et finit par se faire remarquer

En Californie, une étudiante qui rêve de travailler un jour chez Pixar a commencé à dessiner des personnages emblématiques des dessins animés devant le siège de l’entreprise. Elle a finalement réussi à obtenir l’attention des employés.

Crédit photo : Jessie Plasciencia

Jessie Plasciencia est une jeune femme de 22 ans qui est étudiante en art et en animation. Depuis qu’elle est petite, elle est passionnée par l’univers de Pixar. Née un mois avant la sortie de Toy Story 2, la petite fille a eu de nombreux produits dérivés du personnage Jessie la cowgirl, qui porte le même prénom qu’elle. Au fil du temps, Jessie a développé une vraie passion pour l’art et le dessin.

« Ma mère m’a toujours encouragée à être aussi créative que possible, a-t-elle expliqué. Elle m’a acheté une tablette à 14 ans et a vraiment poussé l’art numérique. D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours dessiné et créé mes propres histoires. J’ai toujours fait ça au lieu de jouer dehors. »

Elle dessine des personnages devant les studios Pixar

Étudiante à l’Université d'État de San Francisco en studio d’art, Jessie a un rêve : celui de travailler un jour à Pixar.

« J’ai toujours aimé leurs thèmes et leurs concepts, ils m’ont toujours touchée. Même maintenant, j’ai l’impression que chaque phase que je traverse en grandissant, je semble toujours m’identifier. Je traverse toujours quelque chose dans une période similaire à celle où ils sortent leurs films », a confié Jessie.

Crédit photo : Jessie Plasciencia

En remarquant qu’elle habitait pas loin du siège social de Pixar en Californie, Jessie a décidé de se rendre devant les portes de l’entreprise pour dessiner des personnages célèbres des dessins animés à la craie.

Au début, elle réalisait ces dessins uniquement pour elle-même, et elle ne pensait pas que quelqu’un s’intéresserait à son art. Cependant, on lui a conseillé de publier ses dessins, et ces derniers sont rapidement devenus viraux sur TikTok. Sa toute première oeuvre, qui représentait le personnage de Joe dans Soul, a été vue plus de 500 000 fois.

Les dessins de l’étudiante ont été remarqués

Les dessins réalisés par Jessie ont rapidement pris de l’ampleur, puisque les gardes de la sécurité ont parlé de ces croquis aux animateurs de Pixar. Rapidement, la rumeur s’est répandue partout dans l’entreprise. Jessie a alors décidé de postuler pour un stage d’été, mais elle n’a pas été retenue. Cependant, cet échec ne l’empêche pas de continuer à croire en ses rêves.

« Cela ne me fait pas peur d’échouer, a-t-elle confié. Je sais que Pixar est un studio de premier plan. L’un des gardes de sécurité m’a dit : ''J’ai postulé 15 fois avant d’être accepté. Si tu persistes, tu vas entrer''. C’était un bel encouragement. »

Si elle n’a pas obtenu le stage qu’elle voulait, Jessie a été invitée à une visite exclusive du studio d’animation. Elle a pu s’essayer au doublage et a visité le département d’animation, avant de laisser une trace de son passage en dessinant à la craie à l’intérieur du studio.

Aujourd’hui, Jessie a un directeur artistique de Pixar comme mentor pour ses études. Elle a également reçu une offre d’emploi pour être illustratrice dans une entreprise de livres pour enfants, bien qu’elle croit toujours à son rêve de décrocher un emploi chez Pixar un jour.