Une femme sur trois ne veut pas d'enfant, selon un sondage

Selon un sondage Ifop, une femme sur trois en âge de procréer ne souhaiterait pas avoir d’enfant. Les raisons sont principalement féministes et liées au réchauffement climatique et aux crises sociétales.

Le désir d’enfant chez les femmes est un sujet de moins en moins tabou car la parole se libère. Les femmes s’expriment davantage sur leur désir ou leur non-désir de maternité et celles qui ne veulent pas d’enfant prennent de plus en plus la parole.

Selon un sondage Ifop réalisé pour le magazine Elle, 30% des femmes en âge de procréer ne souhaiteraient pas avoir d’enfant, ce qui équivaut à une femme sur trois.

Crédit photo : iStock

Si elles ne veulent pas de bébé, cela peut être simplement parce qu’elles n’ont pas envie d’être mères, mais aussi pour des raisons liées à l’actualité.

Une femme sur trois ne veut pas d’enfant

Si moins de femmes veulent des enfants, la natalité pourrait diminuer durant les prochaines années. Parmi les raisons évoquées par les principales intéressées, de nombreux arguments reviennent, dont la peur du futur. 39% des femmes ne veulent pas d’enfants à cause du changement climatique, qui assure un avenir incertain pour les générations futures. 37% des femmes ne souhaitent pas avoir d’enfant en raison des crises politiques et sociales, et 35% veulent limiter la surpopulation.

De plus, 50% des femmes interrogées estiment qu’avoir un enfant n’est pas quelque chose d’indispensable à leur épanouissement personnel. Ces femmes ne ressentent pas le désir d’être mères et imaginent facilement leur avenir sans enfant. Enfin, 48% des femmes sondées ne veulent pas assumer de responsabilités parentales.

Crédit photo : iStock

Le regret d’avoir des enfants

Selon les résultats de l’étude, on remarque que ce non-désir d’enfant touche majoritairement les femmes les plus jeunes. 43% des femmes âgées entre 15 et 24 ans ne veulent pas d’enfant, contre 35% des femmes de 25 à 34 ans.

Le regret d’avoir des enfants a lui aussi été mentionné. Bien que ce sujet reste tabou, 51% des mères d’enfants de moins de trois ans ont avoué regretter parfois leur vie d’avant, et 12% d’entre elles ont exprimé de vrais regrets d’avoir eu des enfants. Des chiffres qui prouvent que les femmes qui assument ne pas vouloir d’enfant sont conscientes de leur choix et font tout pour ne pas avoir de regret plus tard.