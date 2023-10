Ce papa surprend une inconnue alors qu'elle s'apprête à enlever son bébé à la maternité de Pau

Un drame a été évité à la maternité de Pau dans la nuit du mardi 3 au mercredi 4 octobre. Une inconnue a tenté d’enlever un bébé avant de se faire arrêter, prise sur le fait, par le père de l’enfant.

À Pau, dans les Pyrénées-Atlantique, une famille a récemment eu une grosse frayeur. Dans la nuit du mardi 3 au mercredi 4 octobre, une femme âgée de 24 ans s’est introduite dans la maternité de la ville, en prétextant une admission aux urgences. Cependant, il s’agissait d’un mensonge et la raison pour laquelle cette femme était à l’hôpital était bien plus effrayante.

La jeune femme s’est rendue jusqu’à la maternité et s’est approchée d’un bébé né le 1er octobre dernier. Elle s’est penchée au-dessus de son berceau et s’apprêtait à prendre le nourrisson dans ses bras quand elle a été interpellée par le père du bébé. Ce dernier a pris la jeune femme sur le fait. Il s’est immédiatement interposé et a alerté la sécurité. Les forces de l’ordre se sont également rendues sur place.

Elle comptait enlever l’enfant

La femme qui a voulu prendre le bébé dans ses bras n’avait aucun lien de parenté avec la famille. Cette dernière ne l’avait par ailleurs jamais rencontrée. Placée en garde à vue, l’individue a finalement avoué qu’elle comptait enlever l’enfant. Elle aurait agi au hasard, en choisissant le premier bébé devant elle. En plus de cela, cette femme est connue par la justice et a déjà été condamnée pour vols et vols aggravés.

Crédit photo : iStock

Bien que cette histoire se finisse bien, les parents de l’enfant ont vécu “un choc émotionnel très fort”, selon le témoignage des proches. De plus, cette tentative d’enlèvement n’est pas sans rappeler les récentes disparitions du petit Émile et de l’adolescente Lina, toujours introuvables. Pour le moment, les raisons du kidnapping du bébé restent inconnues et une enquête a été ouverte.