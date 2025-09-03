Une jeune femme de 20 ans est tuée par son ex petit ami qui la harcelait depuis des mois

Un drame a eu lieu aux États-Unis : Sarah Carroll, une jeune femme de 20 ans, a été tuée par balle par son ex petit ami. Ce dernier, qui la stalkait depuis des mois, s’est ensuite suicidé.

Sarah Carroll est une jeune étudiante de 20 ans qui a tragiquement perdu la vie ce samedi 30 août. Originaire de Détroit, aux États-Unis, elle a été tuée par balle par son ex petit ami, Lincoln, qui s’est ensuite suicidé.

Sarah était harcelée par Lincoln depuis deux mois. Pour cette raison, elle était en train de prendre des mesures à son égard. Selon sa mère, Sarah était sur le point d’obtenir une ordonnance restrictive contre Lincoln quand ce dernier lui a tiré dessus.

“Elle était avec Lincoln, son ex petit-ami, depuis près d’un an et ils avaient des problèmes. Il la harcelait depuis deux mois. Il est venu ici hier soir, lui a tiré dessus, a appelé les secours, a dit qu’il avait tué sa petite amie, puis s’est suicidé”, a expliqué Jennifer Carroll à Fox 2.

Crédit photo : Sarah Carroll / Fox 2

“Une personne merveilleuse”

Sarah n’avait pas informé ses parents qu’elle était harcelée par Lincoln. Ces derniers l’ont découvert au moment du meurtre, ce que regrette sa mère.

“Sarah était une personne merveilleuse. Elle illuminait sa chambre à chaque fois qu’elle entrait. Elle avait un sourire éclatant et était très intelligente. Aux autres parents, surveillez vos enfants. Essayez de vous impliquer davantage dans leur vie, encouragez-les à s’ouvrir et à vous parler”, a confié Jennifer.

Crédit photo : Gofundme

Selon James Carroll, le père de Sarah, Lincoln souffrait de maladie mentale. Affecté par le drame, il souhaite alerter à ce sujet.

“Si vos enfants souffrent de troubles mentaux, apportez-leur de l’aide. Offrez-leur l’aide dont ils ont besoin avant qu’une telle situation ne se produise”, a-t-il déclaré selon des propos rapportés par Unilad.

Malheureusement, les féminicides sont nombreux dans le monde. En mai dernier, un homme en colère a tué sa femme et l'a donnée à manger aux piranhas. En 2023, une femme a refusé la demande en mariage de son compagnon, ce dernier l'a tuée en la poussant en haut d'une falaise.

Une cagnotte en ligne a été créée suite au décès de Sarah et 19 610 dollars (soit environ 16 800 euros) ont été récoltés ce mercredi 3 septembre. L’argent sera utilisé pour les frais funéraires de la jeune femme.