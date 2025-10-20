L'humoriste et acteur Jarry (Anthony Lambert, de son vrai nom) est accusé de harcèlement après la parution de témoignages anonymes accablants.

Jarry dans la tourmente.

Le célèbre humoriste de 48 ans fait ainsi l'objet de graves accusations de harcèlement pour des faits qui auraient été commis sur un plateau de tournage, il y a plusieurs mois.

C'est en tout cas ce qu'affirme Mediapart, témoignages à l'appui, dans une enquête accablante publiée ce vendredi 17 octobre.

Crédit photo : @jarrytypique

L'humoriste Jarry accusé de maltraiter « les plus vulnérables »

Au total, quinze personnes se sont ainsi confiées au site d'investigation, racontant avoir été témoins de comportements et autres gestes, jugés déplacés, de la part de l'humoriste. Des actes qualifés de harcèlement et qui auraient eu lieu lors du tournage de la série « Maison de retraite », entre février et mai 2025.

Selon ces témoignages anonymes, Anthony Lambert - plus connu sous le nom de scène de « Jarry » - aurait en effet dépassé les bornes à plusieurs reprises, avec notamment des blagues à connotation sexuelle ou raciste.

« Tout tourne autour du cul, il fait des vannes tendancieuses en permanence, et ça finit par être dégradant, voire humiliant pour les gens » affirme ainsi un témoin.

« C’est toujours sur le ton de la rigolade. Alors on rigole, même si ça met mal à l’aise […] C’est son humour, il est comme ça », raconte, de manière nuancée, un témoin, qui concède toutefois qu’un jeune acteur a été surnommé Kirikou en raison de sa couleur de peau.

Crédit photo : @jarrytypique

D'autres accusent Jarry de gestes déplacés qui peuvent s'apparenter à des attouchements non consentis. « Il touche beaucoup les abdos ou les épaules pour voir si (les jeunes hommes) sont musclés ».

Certains membres de l'équipe du tournage n'y vont pas par quatre chemins et accusent clairement Jarry de s'en prendre aux personnes sans défense, plaçant l'humoriste dans « le rouge » sur l'échelle du harcèlement. Il « brosse dans le sens du poil les puissants et maltraite les plus vulnérables », affirme ainsi une intermittente du spectacle qui accuse, en outre, Jarry de « pourrir » certains employés.

Contacté par Mediapart pour réagir à ses accusations, Jarry n'a pas souhaité répondre.