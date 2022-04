Une maman adopte une petite fille trisomique et lui confectionne des costumes à couper le souffle

Dans cette série de clichés, une mère de famille immortalise la beauté de sa petite fille atteinte de trisomie 21. Pour l’occasion, la fillette porte des costumes confectionnés par sa maman.

Katerina est une maman attentionnée et aux petits soins pour sa fille. Alors qu’elle n’était qu’une adolescente, la jeune femme a toujours su qu’elle adopterait un enfant. Son choix s’est porté sur Lisa, une adorable fillette atteinte de trisomie 21.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le coup de foudre fut immédiat entre Katerina et la petite orpheline. La mère de famille a remarqué que sa fille ressemblait à une héroïne de dessin animé. C’est pour cette raison que cette dernière a souhaité plonger sa fille dans une parenthèse enchantée.

Crédit Photo : @soren_sov / Instagram

Des clichés à couper le souffle

Pour ce faire, elle a confectionné des costumes de contes de fées à couper le souffle. Évidemment, Lisa adore ses nouvelles tenues. Il faut dire que la petite blondinette est très coquette. Selon les dires de Katerina, elle peut essayer plusieurs vêtements pendant une demi-journée. Sans surprise, les essayages se déroulent devant le miroir, où la fillette fait virevolter les pans de ses robes.

Crédit Photo : @soren_sov / Instagram

Les séances photo ont toujours lieu dans un endroit intéressant où Lisa donne libre cours à son imagination. Ses parents ne la forcent jamais à prendre la pose, mais la petite fille apprécie cet exercice. À travers ces clichés, Katerina délivre un magnifique message sur le handicap et la différence.

Elle rappelle également que les enfants ayant des besoins spéciaux sont aussi importants que les autres. C’est pour cette raison que la jeune femme a créé un compte Instagram consacré à Lisa :

« Si tu as un enfant spécial, aime-le! Tu es la personne la plus importante pour lui. Il t’aimera comme personne d’autre ne peut t’aimer. Il est inutile d’avoir des regrets. Ton bébé est merveilleux ! Et tu n’as rien à te reprocher ! Tu peux faire tout et n’importe quoi (...) », a-t-elle indiqué

Sans plus tarder, découvrez ci-dessus les clichés en question :

