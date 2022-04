Une adolescente de 14 ans garde son petit frère de 4 ans, sa mère risque une peine de prison

Aux États-Unis, une mère célibataire de cinq enfants risque une peine de prison pour une raison étonnante, et dont un grand nombre de parents sont coupables.

Les faits se sont déroulés au mois de mai 2020, à Blairsville (État de Géorgie).

À l’époque, Melissa Henderson, une mère célibataire de cinq enfants, s’est retrouvée dans une impasse lorsque la garderie de son fils âgé de quatre ans a temporairement fermé ses portes en raison du Covid-19.

Alors qu’elle devait se rendre au travail, cette maman solo a demandé à sa fille aînée de 14 ans de garder le jeune Thaddeus. À noter que Melissa avait fait tout son possible pour trouver une autre solution, en vain.

Crédit Photo : Melissa Henderson

Ce jour-là, l’adolescente était en train de faire ses devoirs lorsque son petit frère a réussi à se glisser hors de la maison. Ce dernier a joué dans le jardin pendant 15 minutes avant que sa soeur ne le ramène à l’intérieur.

La jeune fille était loin de se douter que son voisin avait aperçu le petit garçon sans surveillance. Face à cette situation, il n’a pas hésité a appelé le 911, le numéro d’appel d’urgence nord-américain.

Vue sur le jardin de Melissa Henderson. Crédit Photo : MelissaHenderson

La mère de famille a été arrêtée

Deux semaines plus tard, des policiers se sont rendus au domicile de la mère de famille. Cette dernière a été menottée et arrêtée pour « conduite criminelle imprudente ».

« C’était le jour le plus embarrassant et le plus humiliant de toute ma vie », a-t-elle déclaré à l’émission de télévision Inside Edition.

Crédit Photo : Istock

De son coté, le rapport de police de l’incident dresse une liste de choses qui auraient pu arriver au petit garçon lorsqu’il était dehors. Par exemple, il aurait pu être kidnappé, renversé par une voiture ou mordu par un serpent venimeux.

Si elle reconnue coupable, Melissa risque un an de prison et une amende de 1000 dollars (environ 940 d’euros). Une peine jugée ridicule par l’avocat de la défense.

« Les enfants de treize ans ou plus peuvent être laissés seuls et s’occuper d’autres personnes pendant douze heures maximum », a indiqué l’avocat David DeLugas.

Une chose est sûre : Melissa a dû informer son benjamin sur les dangers de sortir dans le jardin sans surveillance.