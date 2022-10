Une mère part en vacances et abandonne son fils de 13 ans seul, sans chauffage ni nourriture

Dans les Hauts-de-France, une mère de six enfants est partie en vacances et a laissé son fils de 13 ans seul, sans chauffage ni nourriture. Elle a été condamnée à un an de prison.

À Vieux-Condé, dans les Hauts-de-France, une mère de 6 enfants âgée de 47 ans a décidé de prendre des vacances au soleil. Cependant, elle a décidé de ne pas emmener ses enfants avec elle. Si elle a trois filles qui sont majeures, elle est également mère de deux jumeaux de 8 ans qu’elle a fait garder par leur père… condamné pour détention d’images pornographiques.

Son dernier enfant, Jordan, est quant à lui resté seul à la maison. Âgé de 13 ans, il n’avait ni chauffage, ni argent, ni nourriture. Quand elle est partie en vacances, sa mère ne l’a pas prévenu et lui a seulement laissé un mot à son réveil, l’informant qu’elle partait pendant 15 jours en Tunisie avec son nouveau compagnon.

Elle abandonne son fils sans nourriture

Le garçon a été découvert dans la maison par hasard, par ses grandes sœurs. Ces dernières sont allées dans la maison pendant les vacances de Noël et ont trouvé leur frère dans le froid, sans argent ni nourriture. Le frigo ne contenait que quelques tranches de jambon sous vide et des compotes. Choquées, les sœurs ont décidé d’alerter les services sociaux.

Ce n’était pas la première fois que Jordan était abandonné par sa mère, car cette dernière avait déjà décidé de partir en vacances au soleil pendant un mois, en le laissant seul.

« Il y avait quelques boîtes de conserve, mais pas de gaz pour les chauffer », a déclaré Laurence Gosteau, la présidente du tribunal où a été jugée la mère de famille.

La mère condamnée à un an de prison

Suite à l’abandon de son enfant, la mère de famille a été jugée au tribunal de Valenciennes ce jeudi 6 octobre. Cependant, elle ne s’est pas présentée à l’audience, ce qui a encore plus agacé la présidente du tribunal. Son avocat a tenté de justifier tant bien que mal son absence, en vain.

« Elle a refait sa vie à Nice, elle vit du RSA, c’était compliqué de se déplacer », a-t-il expliqué.

Il a également avoué que sa cliente était immature et qu’elle rencontrait « beaucoup de difficultés personnelles ». Ces arguments n’ont pas convaincu la juge qui a émis un mandat d’arrêt contre l’accusée, condamnée à un an de prison. Malheureusement, Jordan garde des séquelles de ses abandons. Souvent humilié par son beau-père, il souffre d’un sentiment d’abandon ainsi que de troubles anxieux avec risques suicidaires. Il a notamment avoué qu’il n’arrivait pas à dormir car il avait peur en étant seul à la maison.

Jordan et les jumeaux de 8 ans ont tous été placés en foyer, en espérant qu’ils retrouvent une vie meilleure.