Après six mois d'attente à l'hôpital, une petite fille a reçu une greffe de coeur

À Chicago, une petite fille atteinte d’une maladie rare a attendu plus de six mois pour recevoir une greffe de cœur. Aujourd’hui, son nouveau cœur fonctionne à merveille.

Elodie Carmen Baker est une petite fille atteinte d’une maladie rare, la cardiomyopathie dilatée. Ce diagnostic a été posé alors que l’enfant n’était âgée que de sept semaines.

« Ma grossesse s’est déroulée normalement, j’ai eu un accouchement sans complications et nous sommes rentrés à la maison avec Elodie, a confié sa maman. Une nuit, elle ne voulait plus se nourrir. Alors que j’allaitais, elle a laissé échapper un cri et mon cœur s’est serré. J’ai dit à mon mari que quelque chose n'allait pas. »

Crédit photo : Collin Baker

La petite fille a été emmenée aux urgences, et les médecins ont remarqué que le cœur de l’enfant était plus gros que la normale. Le verdict est tombé, et la petite fille a été transférée au Centre cardiaque de l’hôpital pour enfants de Lurie, à Chicago. Comme la maladie d’Elodie empêche son cœur de pomper le sang correctement, la petite fille a été placée sur une liste d’attente pour recevoir un nouveau cœur, car le sien était trop faible.

Elle reçoit une greffe de cœur après six mois d’attente

Pendant qu’Elodie attendait son nouveau cœur, les médecins lui ont posé un dispositif d’assistance ventriculaire, pour aider son cœur à pomper le sang en attendant la greffe.

« Nous avons utilisé cet appareil comme moyen de la relier à la greffe. C’est un moyen de soutenir son cœur, de l’aider à devenir plus forte pendant qu’elle attendait un nouveau cœur », a expliqué le docteur Anna Joong, directrice médicale du programme d’appareils d’assistance ventriculaire pédiatrique.

Crédit photo : Collin Baker

Grâce à ce dispositif, Elodie a pu reprendre des forces et a réussi à se nourrir sans sonde. Elle a également appris à s’asseoir, à ramper et à se tenir debout.

Après 218 jours d’attente, Elodie a finalement été opérée pour recevoir une greffe de cœur. Aujourd’hui, la petite fille va bien et se remet de son opération.

« Son nouveau cœur fonctionne à merveille et est vraiment fort. C’est une enfant forte et nous sommes très reconnaissants envers la famille du donneur », a confié la maman d’Elodie.

Depuis qu’ils ont vécu cette histoire, les parents d’Elodie essaient de sensibiliser au don d’organes.

« Nous avons tous les deux toujours voulu être donneurs, mais nous n’y avions jamais beaucoup réfléchi, a expliqué la mère d’Elodie. C’est juste une case que j’ai cochée quand j’ai renouvelé mon permis de conduire. Maintenant, nous passons beaucoup de temps à nous renseigner sur le sujet et nous essayons de sensibiliser les autres. L’histoire d’Elodie met en évidence l’importance du don d’organes, car les délais d’attente augmentent avec le temps. »