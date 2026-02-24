Une policière allaite un bébé abandonné que sa mère avait jeté... dans un égout

Capture d'écran montrant la policière allaiter le bébé

Une policière brésilienne a secouru un bébé abandonné par sa mère, avant de l’allaiter.

Un geste fort !

Une scène déchirante s’est produite jeudi 19 février à Ibirité, dans l’État de Minas Gerais, au Brésil.

Après une dispute avec son compagnon, une femme a abandonné son bébé. Le nourrisson a été sauvé in extremis par une policière, qui n’a pas hésité à lui donner le sein pour le réconforter et le nourrir.

Un nourrisson en train d'allaiterCrédit Photo : iStock

Un bébé déshydraté

Selon les autorités, un témoin a déclaré avoir vu la mère de l’enfant, âgée de 22 ans, jeter sa fille dans une bouche d’égout située dans une zone boisée, alors qu’elle se disputait avec le père.

La suite après cette vidéo

Intervenant rapidement, il a secouru la fillette et l’a conduite au centre de santé de Cascata, une clinique de quartier proposant des consultations et des soins d’urgence légers.

Un bébé placé dans une couveuseCrédit Photo : iStock

Le personnel médical a constaté que la jeune patiente était déshydratée et affamée. Elle présentait aussi des signes d’exposition au soleil, une suspicion d’infection urinaire ainsi que des lésions au niveau des parties génitales.

Comme l’établissement ne disposait ni de lait infantile ni de biberon, les médecins ont autorisé un allaitement d’urgence compte tenu de l’état du nourrisson.

Une policière lui vient en aide

L’agente de la Police militaire Helem Valerio, qui avait accouché neuf mois plus tôt et allaitait encore, a été sollicitée par l’établissement médical pour nourrir le bébé et s’y est rendue pour donner le sein.

Rarement recommandée par l’Organisation mondiale de la santé à cause des risques de transmission de maladies, cette pratique a été autorisée par les soignants face à l’urgence.

la policière Helem Valerio avec le bébé abandonnéCrédit Photo : Newsflash

Des images de vidéosurveillance montrent le couple en pleine dispute dans la rue. La mère y dépose le bébé dans une zone boisée avant de s’éloigner. Le père récupère ensuite l’enfant, mais la femme le reprend peu après.

Une autre caméra a enregistré le moment où la jeune maman tentait de placer le nouveau-né dans un égout, avant qu’un passant, hors champ, n’intervienne pour sauver l’enfant.

Image vidéosurveillance Crédit Photo : Newsflash

La police civique a précisé que les deux parents, dont les noms n’ont pas divulgués, ont été arrêtés pour maltraitance. La mère devra aussi répondre d’accusation d’abandon de personne vulnérable. À noter que le couple a été placé en détention à l’issue des procédures.

De son côté, le bébé a été pris en charge avant d’être confié à un centre d’accueil. L’enquête se poursuit.

