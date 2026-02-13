À 49 ans, cette célèbre actrice donne naissance à son premier bébé, grâce à son mari... décédé il y a 10 ans

À l’approche de ses 50 ans, une actrice américaine a donné naissance à son premier enfant, dans des circonstances singulières.

Laura Orrico, une actrice américaine de 49 ans, rêvait de devenir maman. Elle a exaucé son souhait le plus cher début février.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la quadragénaire a eu un parcours atypique pour avoir son enfant.

Une naissance inespérée

La comédienne, notamment connue pour ses rôles dans les séries télévisées CSI: Miami et Kevin Can Wait, a accueilli son premier enfant avec son défunt mari, Ryan, mort il y a dix ans des suites de complications liées à une tumeur cérébrale.

Comme le rapporte People, le couple avait fait le choix de congeler le sperme de Ryan en 2007.

Crédit Photo : Laura Orrico

Lorsque Laura s’est retrouvée célibataire à l’approche de ses cinquante ans, elle a fait le choix d’essayer d’avoir un bébé seule en utilisant le sperme de son époux disparu.

Leur fille, Aviana, a pointé le bout de son nez le jeudi 5 février. À la naissance, elle pesait 3,26 kilos et mesurait 50,8 cm. Un beau nouveau-né qui comble de joie sa maman, qui attendait sa venue avec impatience.

« C’est surréaliste et tellement excitant. Après avoir longuement hésité à me lancer seule, tout en gardant l’espoir de rencontrer un partenaire, et après un long parcours marqué par cinq fausses couches il y a de nombreuses années — j’ai enfin mon magnifique bébé », confie Laura dans les colonnes du magazine américain.

Crédit Photo : Laura Orrico

Une nouvelle vie commence

La mère de famille se réjouit de faire perdurer une part de l’héritage de son compagnon. Selon ses propres mots, l’arrivée de sa fille est une « bénédiction magnifique ».

« Tous mes amis, ma famille et la sienne sont absolument ravis », ajoute-t-elle.

Depuis la naissance de la petite Aviana, la vie de Laura a été transformée du jour au lendemain, pour son plus grand bonheur. Elle raconte à nos confrères que sa transition vers la maternité s’est opérée de manière assez naturelle.

Crédit Photo : Laura Orrico

Alors qu’elle entame un nouveau chapitre, l’actrice se dit heureuse de ne pas avoir renoncé à son rêve de devenir mère. Elle encourage les femmes dans une situation similaire à ne jamais abandonner.